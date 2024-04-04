快訊

震不停！深夜連3起規模5以上餘震 累積餘震已逾200起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紙錢集中燒 新北年減近15噸空汙物

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北推動紙錢集中焚燒，每年可減少近15萬噸空氣汙染物。圖／新北環保局提供
新北推動紙錢集中焚燒，每年可減少近15萬噸空氣汙染物。圖／新北環保局提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

清明節將至，不少民眾祭祀時會焚燒金香、紙錢。新北環保局表示，每年都有提供集中燒紙錢服務，去年集中燒2188公噸，因使用灑淨焚化爐、汙染防治設備，總計減少14.62公噸的空氣汙染物，今年也集中燒481公噸紙錢，約減少3.2公噸空氣汙染物。

環保局表示，一般焚燒紙錢為金爐、露天，因沒有良好通風及溫度條件，不完全燃燒下，會產生眾多汙染物及異味等問題，若將紙錢集中焚化爐焚化，因焚化爐焚燒溫度可達800到900℃，可達完全燃燒，另有防制設備有效處理收集汙染物，避免直接排放至大氣中。

環保局也說，每年清明節及中元節前，環保局會邀請資深法師道長舉行淨爐儀式，讓民眾的「誠意」不會因送到焚化廠焚燒而受影響。

環保局統計，新北市去年度整年總共集中燒2188公噸紙錢，減少14.62公噸空氣汙染物，而今年統計至3月已經集中燒481公噸紙錢，大約減少3.2公噸空氣汙染物。

另民眾丟垃圾時，如有金紙、香腳、火燭、香灰餘燼或炮竹等物品，務必確認餘燼滅熄，並以水噴濕後，再放入專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車，避免引起悶燒。如有其他危險物品也須先行妥善處理，瓦斯罐、殺蟲劑、造型噴霧、芳香劑等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再單獨分開交給資源回收車，勿丟入垃圾車，避免爆炸傷人。

環保局說，清明連假新北垃圾收運不休息，各區清潔隊正常收運。

環保局 空氣汙染

延伸閱讀

花蓮大地震／新北中和倉庫坍塌 結構技師指新北男躲「安全角落」獲救

花蓮大地震／地牛一晃新北四處工地「塔吊」噴飛 天外一根插進鄰房

0403花蓮大地震／新北停班課假消息瘋傳 藍綠美女議員互槓

0403花蓮大地震／251校輕微災損、8生受傷 新北命各校8日前完成巡檢

相關新聞

北市無限暢遊卡改版 加量不加價

國際觀光復甦，台北市西門町等景點出現國際觀光客人潮，北市觀光傳播局趁勢推出新版「無限暢遊卡」，交通、景點、商圈優惠「加量...

半個月5起跳水 碧潭找嘸救生圈？

新北新店碧潭日前發生情侶吵架落水致死案，新北第四救災救護大隊統計，碧潭近半個月就有5件跳水案件。民代反映，曾有目擊者想救...

紙錢集中燒 新北年減近15噸空汙物

清明節將至，不少民眾祭祀時會焚燒金香、紙錢。新北環保局表示，每年都有提供集中燒紙錢服務，去年集中燒2188公噸，因使用灑...

北市府大樓公安標章 議員批逾期

台北市府大樓在1樓張貼「公共安全自主檢查合格標章」，但至今逾期未更換。北市是六都中第一個針對公安未申報建物訂出裁罰期程，...

北市府扮紅娘 民眾興趣不高

為搶救結婚、生育率，北市府近年加大力道辦未婚聯誼，不過議員鍾沛君質疑，各區公所去年辦聯誼活動，儘管總場次變多，但每場人數...

蘆洲1老建物 申請簡易都更通過

新北市蘆洲區集賢路上1處簡易都更案核准通過，為5棟1至2層樓老舊建物，基地面積約602.75坪，將重建為2棟13層樓集合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。