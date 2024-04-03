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民眾夢見溺斃女後急陳情 民代批碧潭水域救援設施不足

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
碧潭風景區是新北知名景點，但吊橋上卻常發生跳水事件，甚至因此導致有人溺斃。記者李成蔭／攝影
碧潭風景區是新北知名景點，但吊橋上卻常發生跳水事件，甚至因此導致有人溺斃。記者李成蔭／攝影

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春夏將至，民眾開始親水，但不慎就可能有溺水，像新北碧潭風景區近半月已有5件跳河案件及若干溺斃案件，統計全市近5年來更是有7人於河域溺斃；民代認為，救援設備不足是根本問題，導致目擊者愛莫能助。新北觀旅局強調，將評估多設救生圈；新北消防局也說，應再安裝更多類救援設備，方便民眾馬上使用。

碧潭近日發生情侶吵架落水致死命案，引發討論，其實碧潭過往是玩水勝地，老一輩甚至說每到春夏之際又會有人溺斃，相當危險。據新北第四救災救護大隊最新統計數據，近半月就有五件跳水案件。

民眾反映，其實近期案件中有民眾想要試圖救援情侶中女性民眾，但卻難以發現救生圈，更別說救生衣，且也沒有AED等急救設備，目擊者只好通報後等待消防局救生員來，同時聽見該女性痛苦的呼救並沉入水中，救起來時已往生。眼看春夏又將到來，萬一又有不幸事件，屆時恐將再有意外。

新北市議員陳儀君表示，有民眾向她陳情，竟夢到不幸這次落水的女性民眾，因此昨與消防局、觀旅局共同會勘，雖然觀旅局已將救生圈周邊雜草清除乾淨，但檢視整個碧潭風景區，東岸有五座救生圈設備，而西岸只有一處，且隱匿在雜草叢生中，不僅不顯眼，且數量太少。

陳儀君建議，應在釣客常使用的西岸出水口處，增加設置新的救生圈位置，方便讓第一時間會游泳的人在黃金時期搶救落水的寶貴性命，消防局也說，應在碧潭新店溪兩側再安裝兩處消防樁配備救生圈、長竹竿、救生衣，讓人馬上看到可以使用。

觀旅局回應，5處救生圈的設置地點都是參考近年遊客主要水上遊憩活動的位置所設，後續若遊客從事水上活動的範圍有所改變，將再評估於合適地點增設救生圈。目前轄下風景區僅碧潭屬水域，其他風景區也皆設有AED設備。

消防局統計，全市近五年（2019年至2023年）來，共計7人於河域溺斃，分別為南勢溪4人、永定溪2人及北勢溪1人，消防局也不斷增強預防及應變作為，包含轄內81處風險水域共設置106面告示牌、與民團合作設置76處巡邏點及39處安全警戒站、32處水域遊憩熱點設有CCTV及廣播設備、溪水暴漲災防告警簡訊等措施。

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民眾反映，其實近期案件中有民眾想要試圖救援情侶中女性民眾，但卻難以發現救生圈；光線充足的白天，才發現隱身在草叢中。圖／陳儀君提供
民眾反映，其實近期案件中有民眾想要試圖救援情侶中女性民眾，但卻難以發現救生圈；光線充足的白天，才發現隱身在草叢中。圖／陳儀君提供
經民眾反映，碧潭風景區難以發現救生圈後，觀旅局已經清除雜草，也評估再增設。圖／陳儀君提供
經民眾反映，碧潭風景區難以發現救生圈後，觀旅局已經清除雜草，也評估再增設。圖／陳儀君提供

AED 命案 溺水 碧潭

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