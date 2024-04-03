花蓮大地震／南機場震出危樓！緊急H鋼構支撐 蔣萬安盼20點前撤住戶
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
花蓮大地震，造成台北市中華路二段307巷2至20號南機場老舊公寓10連棟整宅一樓嚴重扭曲變形、樓梯斷裂、磚塊剝落。經三大技師公會鑑定為危樓、有立即危險，蔣萬安指示住戶緊急撤離，希望晚間8點前撤離完成。
北市府統計，將撤離49戶、72人設籍北市住戶，由於接下來還可能有餘震，市府也會先用22支H鋼構支撐，先確保建物穩定，確保安全無虞讓住戶返家取物，不會再惡化變形。
蔣萬安今傍晚六點再度到災害應變中心召開防災會議，北市都發局長王玉芬報告表示，南機場這十連棟整宅，經過三大技師公會技師初步鑑定後，認為一樓柱子已經破壞嚴重，支撐也只是臨時性，不建議住戶再回去，目前會先由工務局調來22支H鋼構支撐。
蔣萬安表示，北市府已經在現場設置前進指揮所，由區公所協助住戶疏散撤離，目前觀傳局也先盤點44間較大房型旅館，協助民眾臨時安置；目前也有七人安置在新和國小，另外住戶中也清查有十四人低收入戶、兩位獨居老人。
由於接下來南機場整宅要推動都市更新，可能會需要很長一段時間，都發局長王玉芬表示，北市府會在下周二舉辦公辦都更說明會，會跟住戶詳細說明，可能走整宅專案或防災型都更，透過專案方式讓都市更新推動速度更快，因南機場為整宅將有兩倍的專案容積獎勵。
另外，都發局也盤點後續可能的中長期安置，包括基河三期有33戶三房型社宅、永平國宅有24戶三房型。
▪不斷更新／0403花蓮地震情況速報
▪餘震不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已近200起
▪還原環狀線位移應變時間軸 新北捷拚深夜前搶修脫軌列車
▪強震後…玉山西側崩塌！鄭明典曝「煙塵升起」畫面示警：別往山裡走
▪衰！他才剛買花蓮「天王星」 房仲：若有房貸繼續繳
▪相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言