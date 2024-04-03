花蓮大地震／南機場震出危樓！緊急H鋼構支撐 蔣萬安盼20點前撤住戶

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花蓮大地震，造成台北市中華路二段307巷2至20號南機場老舊公寓10連棟整宅一樓嚴重扭曲變形、樓梯斷裂、磚塊剝落。經三大技師公會鑑定為危樓、有立即危險，蔣萬安指示住戶緊急撤離，希望晚間8點前撤離完成。

北市府統計，將撤離49戶、72人設籍北市住戶，由於接下來還可能有餘震，市府也會先用22支H鋼構支撐，先確保建物穩定，確保安全無虞讓住戶返家取物，不會再惡化變形。

蔣萬安今傍晚六點再度到災害應變中心召開防災會議，北市都發局長王玉芬報告表示，南機場這十連棟整宅，經過三大技師公會技師初步鑑定後，認為一樓柱子已經破壞嚴重，支撐也只是臨時性，不建議住戶再回去，目前會先由工務局調來22支H鋼構支撐。

蔣萬安表示，北市府已經在現場設置前進指揮所，由區公所協助住戶疏散撤離，目前觀傳局也先盤點44間較大房型旅館，協助民眾臨時安置；目前也有七人安置在新和國小，另外住戶中也清查有十四人低收入戶、兩位獨居老人。

由於接下來南機場整宅要推動都市更新，可能會需要很長一段時間，都發局長王玉芬表示，北市府會在下周二舉辦公辦都更說明會，會跟住戶詳細說明，可能走整宅專案或防災型都更，透過專案方式讓都市更新推動速度更快，因南機場為整宅將有兩倍的專案容積獎勵。

另外，都發局也盤點後續可能的中長期安置，包括基河三期有33戶三房型社宅、永平國宅有24戶三房型。

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