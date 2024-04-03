快訊

東華大學實驗室火勢擴大！伴隨爆炸聲燒至下樓層教室 目擊者：如高空煙火

角度再增5公分！花蓮天王星大樓持續傾斜 指揮所後退至200公尺

全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

花蓮大地震／南機場震出危樓！緊急H鋼構支撐 蔣萬安盼20點前撤住戶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
0403花蓮大地震，台北市南機場一期整宅部分於強震後，出現大面積崩裂，目前已要求居民暫時撤離。記者曾原信／攝影
0403花蓮大地震，台北市南機場一期整宅部分於強震後，出現大面積崩裂，目前已要求居民暫時撤離。記者曾原信／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮大地震，造成台北市中華路二段307巷2至20號南機場老舊公寓10連棟整宅一樓嚴重扭曲變形、樓梯斷裂、磚塊剝落。經三大技師公會鑑定為危樓、有立即危險，蔣萬安指示住戶緊急撤離，希望晚間8點前撤離完成。

北市府統計，將撤離49戶、72人設籍北市住戶，由於接下來還可能有餘震，市府也會先用22支H鋼構支撐，先確保建物穩定，確保安全無虞讓住戶返家取物，不會再惡化變形。

蔣萬安今傍晚六點再度到災害應變中心召開防災會議，北市都發局長王玉芬報告表示，南機場這十連棟整宅，經過三大技師公會技師初步鑑定後，認為一樓柱子已經破壞嚴重，支撐也只是臨時性，不建議住戶再回去，目前會先由工務局調來22支H鋼構支撐。

蔣萬安表示，北市府已經在現場設置前進指揮所，由區公所協助住戶疏散撤離，目前觀傳局也先盤點44間較大房型旅館，協助民眾臨時安置；目前也有七人安置在新和國小，另外住戶中也清查有十四人低收入戶、兩位獨居老人。

由於接下來南機場整宅要推動都市更新，可能會需要很長一段時間，都發局長王玉芬表示，北市府會在下周二舉辦公辦都更說明會，會跟住戶詳細說明，可能走整宅專案或防災型都更，透過專案方式讓都市更新推動速度更快，因南機場為整宅將有兩倍的專案容積獎勵。

另外，都發局也盤點後續可能的中長期安置，包括基河三期有33戶三房型社宅、永平國宅有24戶三房型。

0403花蓮大地震

延伸閱讀

0403花蓮大地震／老校舍震出問題 蔣萬安指示誠正國中提前1年動工改建

0403花蓮大地震╱北市通報2百多校災損 蔣萬安視察6校6千多名學生停課

台北台中搜救隊將赴花蓮救災 傅崐萁感謝蔣萬安盧秀燕

0403花蓮大地震 蔣萬安：2名學生疏散中輕微受傷、3校停課

相關新聞

南機場震出危樓 蔣萬安：緊急H鋼構支撐 晚8點前撤住戶

花蓮大地震，造成台北市中華路二段307巷2至20號南機場老舊公寓10連棟整宅一樓嚴重扭曲變形、樓梯斷裂、磚塊剝落。經三大...

廣慈案仲裁須付1億元 北市府將持續協商

台北市政府變更廣慈園區工程發包方式，遭廠商要求增加服務費，仲裁結果日前出爐，市府須再付約新台幣1億元。對此，北市府將依仲...

汐止趣味兒童節寫生競賽 百位孩童畫出社區之美

兒童節將近，汐止區保長社區發展協會就結合里內的王母救世宮，辦理了兒童節寫生比賽和趣味闖關競賽，共吸引一百多位的孩童一起來參加，也要藉由孩童的畫作，一起來展現出汐止保長社區之美。

淡江大橋工程完成第二階段 立委盼促成周邊路網

連接淡水八里的第二座重大橋梁建設淡江大橋將在2025年底完工，目前進度也來到了62%，昨(2)日行政院長陳建仁視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」及「北海岸及東北角自行車道串聯工程」，行政院持續督促交通部及內政部積極推動相關聯絡道建設計畫，克服一切挑戰與困難，讓工程能夠如期、如質、如實地在明(2025)年底順利完成。

淡水沙崙泡泡藝術兒童節 結合二手市集好熱鬧

這個星期兒童節快到，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，沙崙里長彭瑀筑更在綠家園草地上，舉辦沙崙泡泡藝術兒童節，邀請到泡泡達人來與大小朋友一起同樂，並且帶著小朋友玩趣味泡泡，也讓家長們相當歡樂。

清明連假便民 雙溪公所設五處掃墓服務站

清明節慎終追遠，是台灣人的傳統習俗，雙溪區公所為了方便民眾掃墓，特別在4月4日清明節當天，在頂坪公墓，石壁坑公墓，和柑腳公墓共設有五處掃墓服務站，提供簡易掃墓用具，也呼籲民眾防範山林火災，維護山林環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。