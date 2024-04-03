清明連假便民 雙溪公所設五處掃墓服務站

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清明節慎終追遠，是台灣人的傳統習俗，雙溪區公所為了方便民眾掃墓，特別在4月4日清明節當天，在頂坪公墓，石壁坑公墓，和柑腳公墓共設有五處掃墓服務站，提供簡易掃墓用具，也呼籲民眾防範山林火災，維護山林環境。

公所民政災防課長簡純保表示，每年為了便民，清明節都會在各公墓設置服務站，並且提供礦泉水、大鐮刀、小鋤頭、手套、水桶、塑膠掃把、水瓢、畚斗、紙錢集中袋、流動廁所、急救箱、防蚊液、酒精供民眾使用，另外當天也會實施車輛交通管制，還有就是公所也要提醒掃墓民眾要小心火燭，避免意外發生。

而在清明節當天，為了舒緩車流量，將會實施交通管制，車輛一律禁止進入公墓內，也請民眾多加留意。同時也要提醒掃墓民眾，掃墓完要記得隨手把垃圾帶走，注意用火安全，一起維護山林環境。