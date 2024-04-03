汐止趣味兒童節寫生競賽 百位孩童畫出社區之美

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兒童節將近，汐止區保長社區發展協會就結合里內的王母救世宮，辦理了兒童節寫生比賽和趣味闖關競賽，共吸引一百多位的孩童一起來參加，也要藉由孩童的畫作，一起來展現出汐止保長社區之美。

保長里內人口主要以青壯年為主，社區內因此有許多孩童，這次兒童節寫生比賽活動就結合了宮廟的空間辦理，當天也吸引了106位小朋友和家長一起來參加，小朋友們拿著畫筆盡情畫畫，要將保長社區和王母救世宮的美給畫出來，當天除了寫生比賽，還有親子同樂的趣味遊戲對抗賽，讓參與的家長和小朋友都不亦樂乎。

保長里長賴宗福表示，因為保長里內的保長社區發展協會和王母救世宮長期都以照顧婦幼為宗旨，就想說利用兒童節辦理寫生活動，到目前為止共辦理了三屆，參加人數從70、90，到今年已經突破一百人了，今年我們社區發展協會也因為照顧婦幼的主題獲得新北市政府的肯定，所以這樣的活動未來會繼續辦下去。

王母救世宮總幹事楊亞男表示，很高興有這個機會為社區盡一點心力，看到這一次有一百多位小朋友來參加，父母親帶著小朋友一起熱情參與，讓我們覺得這樣的活動非常有意義，希望以後還有這樣的機會跟社區結合，促進鄰里之間的和諧和合作的默契。