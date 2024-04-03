新北祭祀紙錢集中燒 一年減少近15公噸空汙物

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清明節將至，不少民眾祭祀時都會焚燒金香、紙錢，卻也衍生許多汙染與災害問題。新北市環保局表示，新北市每年都有提供集中燒紙錢的服務，去年集中燒2188公噸，因使用灑淨焚化爐，還有汙染防治設備，總計減少14.62公噸的空氣汙染物，今年也已集中燒481頓紙錢，約減少3.2公噸空氣汙染物。

環保局表示，每年清明節及中元普渡是民眾燒紙錢的旺月，一般焚燒紙錢為金爐、露天，因沒有良好通風及溫度條件，不完全燃燒下，會產生眾多汙染物及異味等問題，若將紙錢集中於焚化爐進行焚化，因焚化爐焚燒溫度可達800到900℃，可達完全燃燒，另有防制設備有效處理收集汙染物，避免直接排放至大氣中。

環保局也說，每年清明節及中元節前，環保局會邀請資深法師道長舉行淨爐儀式，讓民眾誠意不會因送到焚化廠焚燒而受到影響，並藉由資深道長的法力加持，將更能有效傳送到「好兄弟」手裡。

環保局統計，新北去年度整年總共集中燒2188公噸紙錢，減少14.62公噸的空氣汙染物，而今年統計至3月已集中燒481公噸紙錢，約減少3.2公噸的空氣汙染物。

環保局說，民眾丟垃圾時，如有金紙、香腳、火燭、香灰餘燼或炮竹等物品，務必確認餘燼滅熄並以水噴濕後，再放入專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車，避免引起悶燒；如有其他危險物品也須先行妥善處理，如瓦斯罐、殺蟲劑、造型噴霧、芳香劑等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再單獨分開交給資源回收車，請勿丟入垃圾車，避免爆炸傷人，安心祭祖。

環保局說，清明連續假期，新北市垃圾收運不休息，4日至6日連續三天新北市各區清潔隊皆維持正常收運。