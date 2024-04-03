科技執法奏功 新北年底前增60處

新北市目前有16處科技執法，2022年事故與去年相比，月均數下降59.7件，預計年底會再增加60處科技執法，昨天新北道安會報中，專家指執法路口事故減少是好現象，但點出有些路段科技執法後，取締件數不減反增，宣導效果不好還是有特殊原因？警方說，主要外來車輛多，會再強化宣導。

2022年起，警方在板橋、三重、中和等交通熱點建置16處科技執法，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛8大違規。

交通大隊大隊長林泰裕表示，執法地點合計事故月均數從2022年的137.5件，到去年減少到77.8件，減少59.7件，成效佳，已爭取中央統籌配款1億6820萬元，預計今年底會再規畫建置60處路口科技執法，設在16個分局執法熱點。

專家顧問、陽明交通大學運輸與物流管理系教授邱裕鈞指出，執法路口事故減少是好現象，但比較執法件數大幅度減少，是因為民眾知道此處設點也改變行為，還是執法範圍有微調，都應該深入討論。

也有學者指出，設置科技執法本就希望得到嚇阻效果，但板橋文化、民生路口與三重疏洪東路與捷運路口，執法件數不減反增，是宣導效果不好，還是有其特殊原因，都需要再分析。林泰裕說，因這些路口外來車輛多，不知道科技執法。

中央大學教授吳健生則說，科技執法可做到八大項目執法，不過民眾多認為科技執法是搶錢，市府與警察單位應該加強宣導，揭露科技執法目的，為何選這些點。

議員李宇翔說，合理的科技執法，確實能降低事故發生，不過目前科技執法大多違背人性，很多路口速限根本過低，與本身路口的路寬標準差很大，民眾容易不小心觸法，太過普遍反而可能導致民眾要隨時分心注意儀表板數據，可能因此釀禍。

議員呂家愷說，科技執法若是設立在交通號誌、標線標誌完整的路段會支持，應更重視解決人、車路權的有效分配，再來才是科技執法，否則陳情絕對日益增高，盼跨局處檢視真正的問題。

民眾黃小姐表示，科技執法設在正確地點有助交通改善，但部分路段速限離奇得低，希望改善。