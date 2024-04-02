金山墓園法拍18年不斷流標 行政執行署宜蘭分署邀標 清明前終脫手
1名殯葬業者因欠債，公司名下位在新北市金山區的墓園18年前遭債權人向法院聲請假扣押，業者並欠營利事業所得稅4400多萬元。行政執行署宜蘭分署今天表示，2筆墓園土地歷經多次拍賣都流標，昨天再次拍賣，事前告知鄰近殯葬業者相關資訊，終在今年清明節前以2395萬元拍定，了結這起舊案。
據了解，法拍的2筆土地是位在金山普渡寺周邊的墓園，部分為道路或被寺廟占用，坪數分別為116坪、202坪。買家是金山地區的殯葬業者，買受後會重新規畫，並維持墓園經營。
宜蘭分署表示，1家經營殯葬業的公司因債務問題，座落金山區墓園土地，2006年遭假扣押。業者並欠繳2003年2012年營利事業所得稅等共4400多萬元，經財政部台北國稅局大安分局移送法務部行政執行署台北分署執行，台北分署囑託宜蘭分署執行。
宜蘭分署受囑託執行後，去年11月派員查看土地現況，確認是新北市金山區尖山子18之1號金山普渡寺周邊墓園，部分為道路，部分被寺廟占用，坪數各約116坪、202坪。
墓園土地在法拍市場拍賣不易，這兩筆土地過去歷經多次拍賣均以流標收場。宜蘭分署4月1日上午11點在基隆行政執行官辦公室，各以底價864萬元、1530萬元進行二拍，事前主動通知鄰近殯葬業者，宣傳拍賣相關資訊，最後分以864萬8800元、1530萬8800元拍定，挹注國庫。
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