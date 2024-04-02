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淡海國小公共托育中心招70名幼兒 採瑞吉歐教學

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水淡海國小公共托育中心，採取瑞吉歐教學，多元學習內容，招收5個班級，70位0-2歲嬰幼兒。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水淡海國小公共托育中心，採取瑞吉歐教學，多元學習內容，招收5個班級，70位0-2歲嬰幼兒。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要滿足淡海新市鎮育兒需求，新北市政府社會局昨(1)日在淡水區崁頂里啟用了淡水區第四家公共托育中心，新北市淡水淡海國小公共托育中心，為新北市第122家公共托育中心，採取瑞吉歐教學，多元學習內容，打造「都會型學校」，招收5個班級，70位0-2歲嬰幼兒，更加的完善在地托育照顧。

副市長朱惕之指出，淡水淡海國小公共托育中心位於淡水新市鎮，具有山河海景觀地理特色，創造中心獨特性，目前新北市已達成122處公托中心，私托中心241處，總計363處托嬰中心，至113年2月底，新北市居家托育人員登記人數6,967人，家外托育率已達43%，遠高於全國平均，因此讓家長安心送托，讓寶貝們能在完整優質的托育環境下成長，淡海國小公托更打造完整優質的環境與幼兒托育福利。

淡海國小公托表示，為提升淡水新市鎮教育資源，教育局興建淡海國小，全校設施完善且兼具美感與e化綠建築校舍，該校舍結合幼兒園、托育中心及托老中心等公共福利設施，可招收5個班級，70位0-2歲嬰幼兒，採瑞吉歐教學，多元學習內容，打造「都會型學校」，提供師生及居民更優質的學習環境及公共社福空間。

托育 淡水

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