北市中央天井式建物接汙水管 施工戶可領24萬補償金

台北市推動公共汙水下水道接管率，針對中央天井式建築物，衛生下水道工程處從2022年提高補償金至24萬元，只要社區協調其中一樓住戶同意，提供室內空間開挖施工布設管線，提供所有住戶共同銜接外部公共汙水下水道系統，就可領取補昂金，也可免除日後雇工抽水肥的費用，減少蚊蟲滋生。

北市衛工處工務科長王凱民表示，中央天井式建築物就是基地蓋滿房子，沒有防火通道或法定空地可提供汙水管渠埋設的條件，造成該型式建築物若要銜接外部公共汙水下水道系統，勢必於臨道路側其中1樓戶的室內開挖埋設汙水管。

王凱民說，北市府考量提供室內空間埋設汙水管供他人共同使用的住戶，具有公益犧牲性質，故給予合理補償，訂有「台北市使用建築物室內空間設置汙水管渠補償要點」，補償金額自2022年起由原本18.7萬元調整為24萬元；室內埋設汙水管渠採人工施作，一般建築物所需工期約15日。

衛工處工務所主任盧德偉指出，內湖區新民路案例是在1樓店面轉換期間，主動透過內湖區週美里長丘麗玲申請接用公共汙水下水道，讓衛工處在店家暫停營業的空檔期進場施工，順利完成4棟5樓層20戶的用戶汙水接管。

接管的住戶林小姐說，汙水還沒接管前常有人反映水溝異味，直接影響店家觀感及銷售狀況，現在環境明顯改善，每年還可以節省雇工抽水肥的費用。