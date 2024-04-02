台北大巨蛋場內漏水市府要求盡速改善 「這條件」恐遭解約

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人到場，但賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等。市長蔣萬安強調會列入績效評估。體育局今也說明績效評估內容佔比，若連續2年評定分數70分以下，視為營運不佳，最重可解約。

體育局長王泓翔表示，依大巨蛋興建契約規定正式營運後，每一年市府接會做一次營運績效評估，包含「契約履行」、「配合度及滿意度」、「基地整體環境管理維護及設備維修情形」3大項各佔30-35%，加起來100%，大巨蛋從2月正式營運後，預計明年上半年評定。

王泓翔說，契約中有規定若連續兩年評定分數70分以下，就會視為經營不善，會要求限期改善，若改善無效，可以融資機構（銀行）接管、終止部分合約、最嚴重終止本契約，而所有缺失也都會列入考評當中。

至於漏水缺失是否能開罰，王泓翔表示，基本上只有違反契約規範才可以開罰，例如要辦棒球賽事、體育賽事沒有達到多少場以上等違反營運合約要求就可以開罰，最高每次10萬最多900萬，漏水不屬於違反契約，但會要求遠雄趕快把漏水點抓到或提出解決方案，避免再度發生。

至於有網友點出在二樓看台上有搖晃情形「比地震還可怕」，王泓翔說，建築物要拿到建照、使照，一定需透過安全、耐震係數審查，而巨蛋是鋼骨結構，可能因看台突出下方沒柱子容易震動。

王泓翔說，雖然安全上沒問題，但是跳動恐會造成一些人心理上的恐慌，目前也請遠雄提請活動主辦方舉辦活動，需宣導座位區興奮時也不要跳動，恐會造成有人不舒服。