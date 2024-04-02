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蘆洲南北側整開案只差一步？新北市府連假後赴內政部開會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府啟動蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，畫設住商、產業及醫療市場用地等，圖為北側農業區現況。圖／新北市城鄉局提供
新北市政府啟動蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，畫設住商、產業及醫療市場用地等，圖為北側農業區現況。圖／新北市城鄉局提供

蘆洲南北側農業區整體開發案已送中央審核3年多，目前內政部地政司對區段徵收的公益性與必要性正在討論，日前新北市長侯友宜與內政部長林右昌會面，達成加速審議共識，據了解，新北市府在清明連假後，將由副市長劉和然率隊前往內政部與次長花敬群開會，地方認為，離蘆洲南北側區段徵收案，只差一步之遙。

蘆洲南北側區整開案，內含地方缺乏已久的醫療用地，還有環狀線機場空間，並牽涉三重果菜市場搬遷的蘆洲銀河灣計畫等，更相關產專區，攸關地方長久發展；不過全案在2020年經市都委會審議通過後送內政部續審，卻遲遲沒有核定，不僅市府著急，地方更急如熱鍋螞蟻，上周新北市長侯友宜到蘆洲參加行動治理座談，地方里長也都在問何時會動？

據了解，日前侯友宜日前與林右昌會面，親自反映地方需求後，達成加速審議共識，雙方已約定在清明節後，由市府派員到內政部開會，新北市副市長劉和然今天受訪時也證實此事。

劉和然表示，蘆洲南北側案件勢在必行，市長也交代他持續與中央聯繫，除蘆洲南北側一案，包括新店十四張區徵案加速核定，板橋浮洲及中和灰磘等希望加速審議，另汙水下水道系統、105市道工程等重大建設經費補助，也會持續向中央爭取。

新北市城鄉局表示，目前全案在內政部地政司討論區段徵收的公益性與必要性，對於社福設施要在3％還是5%仍疑慮，目前仍在由地政局對接討論中，最近就會開會討論。

劉和然被認為是侯友宜熱門接班人，日前他在蘆洲與民眾黨熱門新北市長人選黃國昌同框，被問到此事，劉和然說，所有立委願意幫新北多爭取建設、預算與法案，他樂觀其成，未進一步回應相關敏感政治議題。

侯友宜 內政部 劉和然

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