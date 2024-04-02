新北在地品牌茶山繚療 結合低碳賞螢坪林登場

新北市文化局表示，在地品牌茶山繚療活動今年4月13日起將結合坪林賞螢低碳導覽，並透過市集、講座、展覽、音樂演出讓民眾了解茶故事。

新北市文化局發布新聞稿表示，今年與坪林在地茶青、茶農商圈等團隊合作，以「Tea Way」為主題，用「泡茶市」、「訪茶人」、「尋茶山」及「串茶路」四大主軸呈現茶山特色。

新聞稿提到，4月13、14日在坪林茶業博物館的茶山市集，將匯集坪林及全台超過20個風格品牌加上茶博館「泡、器特展」，要讓民眾體驗悠閒氛圍，活動期間還有限定茶山流水席體驗及7間在地商家推出的私房遊程。

文化局表示，今年結合坪林區公所季節限定的賞螢之旅，從白天到夜晚，從製茶、品茶到茶山景點，將文化、產業與觀光結合，讓慢遊走入生活，而坪林區公所4月19日至28日將舉辦6場觀察夜間螢火蟲的低碳導覽，踏訪九芎林賞螢秘境。

新北市文化局表示，「茶山繚療」是新北市綠色山林廊帶計畫推出的在地品牌，目的是將北勢溪沿線的坪林、石碇、新店等山林環繞的自然山水讓更多人認識。

「茶山繚療」活動資訊可至新北市政府文化局官網、坪林茶業博物館臉書（Facebook）查詢，「賞螢之旅」活動資訊可至新北市坪林區公所臉書（Facebook）查詢。