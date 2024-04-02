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新莊頤品爆食物中毒 侯友宜：第一時間要求停止供應
新莊頤品大飯店爆出食物中毒。新北市長侯友宜說，接獲反映時第一時間要求業者停止供應，除稽查業者外，也要求停止供應食材。衛生局說，業者喊冤認為跟客人自行攜帶炸雞、飲料入場有關，不過多數人仍食用由業者提供的餐食，因此命5至8樓宴會廳暫停供餐。
侯友宜今上午出席昌平國小樂活館啟用典禮，會後被問及新莊頤品爆出食物中毒，侯說第一時間要求業者停止供應，除稽查業者外，也要求停止供應食材。
新北衛生局說，屈臣氏公司26日、27日在頤品大飯店新莊晶冠館舉辦春酒，共2201人參加，現有62人腸胃道不適，其中9人就醫，目前症狀皆已緩解。由於食品中毒人數已達暫停作業標準，衛生局昨命飯店下午起暫時停業。
衛生局食藥科長楊舒秦說，業者提到屈臣氏員工自行攜帶炸雞、漢堡、手搖飲入場，他們質疑也可能跟這些食物有關，不過衛生局認為多數人仍食用由業者提供的餐食，因此命5至8樓宴會廳暫停供餐，業者需提改善報告書，衛生局書審後再現勘，通過才會解禁。
議員陳世軒說，現正值各公司行號的春酒旺季，市府必須扛起監督責任，落實各地衛生稽查，畢竟寶林茶室中毒案還尚未落幕，導致目前人心惶惶，呼籲市府積極處理，避免類似情形發生。
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