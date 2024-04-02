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使用逾50年 老舊影響公安 汐止中正市場都更活化

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
汐止中正公有零售市場因結構問題與鋼筋外露等情況，影響公共安全。圖／新北城鄉局提供
汐止中正公有零售市場因結構問題與鋼筋外露等情況，影響公共安全。圖／新北城鄉局提供

新北汐止中正公有零售市場建成使用迄今逾50年，因結構問題與鋼筋外露等情況，影響公共安全，為提高市場使用效益並強化都市防災能力，城鄉局辦理都市計畫變更，未來重建後除了原有零售市場機能外，將提供複合使用形態，帶動地方經濟發展。

城鄉局表示，為改善公有零售市場情形，提出市場再生活化策略，因應現況多種不同型態的市場類型，公有市場透過都市計畫變更，放寬土地使用管制、調整土地使用分區及整體開發開闢加強活化；私有市場為鼓勵民間自主整合更新改建，也推動「民有市場活化再生專案計畫」，符合申請條件者，得降低申請同意門檻至50%及容積調整的誘因。

城鄉局指出，其中汐止中正公有零售市場藉由都市計畫變更，放寬市場用地建蔽率至70%，重建後單層攤位數由48攤提高至70攤，未來市場除可提供市民安全舒適的採買空間，並以觀光及綠能休憩規畫加值性服務複合機能，融合地方特色，為地區注入新型產業動能。

另外也將無使用需求部分，參採公設解編精神，檢討變更為住宅區，還地於民，後續也可與周邊私有土地合併開發。

城鄉局補充，該案都市計畫昨起公開展覽30天，17日下午2時30分於新北市汐止區禮門市民活動中心舉辦說明會，民眾亦可至城鄉局網站查詢閱覽。

汐止 都市計畫

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