汐止星光橋面裂化 修補重上塗料

新北市汐止區星光橋地坪裂化，除了不美觀，也有安全疑慮，市府高灘地工程管理處發包修繕。星光橋跨越基隆河連結兩岸河岸步道，散步運動民眾多，星座公園更是親子熱門去處。工程施作期間，橋面部分封閉，高灘處提醒行人和自行車騎士相互禮讓，避免意外發生。

星光橋位在汐止長安橋和江北大橋之間，鄰近國泰醫院和五堵火車站間。市府規畫興建這座專供行人和自行車通行的景觀橋，2014年完工後，搭配兩岸的步道、星座公園，成為在地民眾散步運動的好去處，假日也常見外地民眾專程來遊玩。

星光橋採「單斜塔斜張橋」結構跨越基隆河，全長270公尺。75公尺的塔柱採傾斜設計，外觀像支超大型麥克風，因此也被戲稱為麥克風橋。

高灘處2019年間重新設計星光橋光雕環境，在龍骨投射燈襯托下，S型的橋身宛如巨龍跨越基隆河，氣勢萬鈞，加上河面倒影，又顯得柔和動人。

新北高灘處表示，星光橋開放通行已近10年，橋面及伸縮縫出現局部破損情形，近期以年度維護開口契約執行橋梁鋪面更新，工程經費約390萬元。

工程大多採取橋面、引道半半施工方式進行，兼顧工程進度和民眾遊憩需求。工程人員會先將老化破損的鋪面敲除及修補，並將表面打磨順平，讓新鋪的面層塗料能夠確實附著底層結構，不致容易脫落，預計4月30日前完成。