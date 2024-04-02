磁磚掉落 新北建管自治條例擬納管

大樓磁磚脫落砸傷路人頻傳，新北市政會議日前通過「新北市建築管理自治條例」草案，除規範建築施工程序、勘驗標準及使用管理外，也新增外牆飾材、山坡地住宅有公共安全疑慮，可依法張貼公告示警，要求限期改善，避免住戶破罐破摔罰不怕。工務局長祝美惠說，全台僅剩新北沒有建管自治條例，已送議會盼能三讀通過。

新北中和一棟老舊社區大樓立面外觀磁磚剝落嚴重，多年來引發居民憂心，還有不少老舊社區大樓都有類似情況，又遲未全面改善。而新北市是六都尚未通過建築管理自治條例的縣市，草案2017年曾送進議會審議，屆期不續審，又退回市府。市政會議3月底通過草案，送進議會法規會審議。

祝美惠說，全台各縣市建管法都是自治條例位階，僅剩新北尚未通過，這次送進議會的草案，新增針對外牆飾材、附掛物或其他構造物，比如磁磚、室外機等，以及山坡地社區自主管理有公安疑慮時，可依法公告示警、要求限期改善。

祝美惠指出，現行法令並未授權公部門張貼公告，只能提醒管委會善盡管理責任，住戶通常怕影響房價不願貼公告，或破罐破摔不願改善。草案明定若有公共安全疑慮，市府除輔導外，也能張貼公告示警鄰近住戶、路人，要求限期改善；山坡地社區建照範圍內水土保持設施，經安全檢查複評為A級或有危險之虞，限期改善而未改善者，可處1萬至5萬以下罰鍰，且按次處罰。

新北建築師公會理事長江俊男表示，新北建管自治條例草案大多延續中央建築法架構，補充地方自治所需的細項，並新增委任專業團體、山坡地住宅安全及飾材管理等。他認為，從草案來看，市府很重視公安，透過法令授權公部門可強制所有權人改善，並提醒不特定對象，不過，建築師公會也期待放寬建築外觀，納入節能減碳建築思維。

新北土木技師公會理事長賴建宏認同草案納入山坡地住宅安全檢查，他說，經評定為A級要求限期改善，對住戶來說有必要，有公安疑慮時不能一拖再拖。

而雙北近期發生多起鄰損事件，包括大直基泰、三重建案等。祝美惠說，藉此機會與不動產公會、技師公會討論，增加建商開挖地下室勘驗次數，盼多勘驗保障安全，「花小錢，省大錢」。