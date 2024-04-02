老公寓修繕補助 無管委會卡關

台北市30年以上老公寓有8萬多棟，許多都無管理組織，就有民眾因住家太老、鋼筋外露嚴重，想申請修繕補助，卻因所有權人四散各處、有的還是租客，導致成立管理組織困難多，也因無法申請補助，鋼筋至今外露，每天住危險公寓。都更處表示，還是朝輔導成立管理組織方向努力，至於今年有放寬無管委會也可申請電梯補助，後續是否擴大放寬，還在研議。

北市議員何孟樺質疑，台北市許多老舊公寓，因所有權人找不到，導致成立管理組織困難重重，就有兩起陳情個案，一是老公寓想要申請洗水塔補助，因無管委會申請不到；另一處是30年以上的老公寓鋼筋外露，也因所有權人四散各處，難成立管理組織，至今公寓沒修繕。

議員質疑，目前北市老屋修繕補助有A、B、C套餐，套餐C分「外牆修繕」及「結構補強」，一般地區最高可補400及500萬，但據她所知，C套餐申請數少得誇張，恐就是因很多公寓無管理組織，籲市府檢討成立機制，否則對許多老公寓居民來說，根本補助看得到、吃不到。

北市更新處表示，還是會朝鼓勵公寓大廈成立管理組織方向努力，今年北市府有先放寬電梯補助，不用成立管委會，只要有代表、半數住戶同意，就可申請補助，至於外牆結構修繕補助，目前還是需管委會或管理負責人申請，會看電梯補助成效，再來研議要不要擴大放寬外牆及結構補助申請。

建管處長虞積學表示，北市府從2019年開始，平均每年輔導30至40處管委會成立，如果有老舊公寓大廈想成立管委會，遇到困難，也可以透過北市府的專業輔導團，至少有一人願意出來代表這個社區成為管理負責人，也會算是管理組織。