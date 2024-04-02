大巨蛋又漏水 北市府納履約評估

世界壯年運動會預定在大巨蛋辦開幕式，前天中職開幕賽大巨蛋場內卻又漏水。遠雄聲稱拿到使照後即面臨大量體使用，外界質疑甩鍋。台北市長蔣萬安說，除即刻要求遠雄盡速處理，相關缺失也都會納入年底履約績效評估中，體育局、法務局會研究合約內容。

亞洲首度舉辦的世壯運明年5月登場，競賽項目共35項，場館遍及北台6縣市，預計將吸引110國、國內外約4萬名好手參與。雙北市長蔣萬安、侯友宜昨同台宣傳，號召企業響應贊助，盼帶來消費力，創造高觀光效益。

世壯運田徑、高爾夫、輕艇馬拉松等熱門項目等報名已額滿，上周還增加名額；目前已有中華航空、中華電信、全聯實業等14家企業響應。蔣萬安和侯友宜昨天共同體驗木球運動，兩人都表示會報名。侯當場邀蔣搭擋，他信心滿滿說「網球、羽毛球、雙打也可以什麼都可以」；蔣卻回「這些我擅長的，先不要好了」，侯友宜大笑。

蔣萬安說，市府內部建議他幾個項目，但先賣個關子；屆時也會聽聽市民朋友們建議，希望能夠帶動運動發展及風氣。侯友宜說，他個人會參加，新北市府也會有團隊參加，包括田徑接力賽或棒球賽；他說，反正大家就是交朋友，讓世界可能看得到雙北和台灣，覺得是個運動非常好的國家。

不過，北市前天降雨，民眾卻發現大巨蛋漏水，這已是大巨蛋辦球賽第三度發生。遠雄表示，初步檢修發現屋頂天溝管線轉折接縫因雨反饋溢水，並稱一般建物拿到使照3個月到半年檢修後點交，但大巨蛋卻面臨大量體使用，「對場地仍有缺失，深感歉意。」

民進黨議員簡舒培說，大巨蛋逢雨就漏水，不知有無調查是否影響結構安全，但每次有議員點問題，就會有網軍攻擊議員，呼籲蔣萬安硬起來。

國民黨議員詹為元說，市府似乎沒有武器可以要求遠雄改善，遠雄態度也相當消極，若市府一味以BOT契約不拘束遠雄，恐失去主管機關監督管理角色。

民眾黨議員陳宥丞認為，大巨蛋應要有國際賽事標準，若持續發生漏水，世界棒球組織一定會打上問號，最終損害球迷權益，未來也會有演唱會、藝文展演，漏水不是移動球迷就能解決，尤其場內各項設備，萬一電線走火恐引起火災有公安疑慮，萬不可拖到年底才解決。