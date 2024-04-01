陶斯松全面禁用 新北環保局籲檢視家中殺蟲劑
新北市府表示，傳統有機磷殺蟲劑常見成分陶斯松及甲基陶斯松今天起全面禁用，民眾應檢視家中殺蟲劑是否含相關成分，若有空瓶罐也要單獨交給清潔隊，避免造成污染。
新北市環保局今天透過新聞稿說明，陶斯松及甲基陶斯松過去常用於蚊子、孑孓、蟑螂、螞蟻、白蟻、跳蚤等害蟲防治，透過影響病媒害蟲神經傳導達到防治效果，然而如果人體長期接觸，可能造成健康風險，尤其對兒童及孕婦影響較大。
因此，環境部自民國111年起將陶斯松及甲基陶斯松公告為環境用藥禁用成分，並分3階段逐步禁用，而自今天起即全面禁止輸出、販賣及使用。
新北環保局說，自環境部110年公告草案起，環保局針對轄內448家環境用藥及病媒防治業者宣導禁用規定，並辦理16場宣導會，透過相關業者現場查核加強宣導。
環保局強調，每年都會針對列管環境用藥製造、販賣及輸入業者及市面上販售環境用藥商品抽查，尤其針對傳統市場、老街、花市、夜市、藥妝店及假日市集等處更會加強稽查，去年抽查近千件環境用藥商品中，查獲23件未經核准或過期的偽劣藥，已下架回收銷毀；另外，針對網路上販賣環境用藥廣告，去年共查處違規案件64件，累計罰鍰新台幣354萬元。
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