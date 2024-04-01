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你檢查了沒？ 汐止免費肝病篩檢千人響應

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
財團法人肝病防治學術基金會在汐止區的秀峰高中舉辦健康嘉年華活動，汐止區各里長也大力一起宣導，號召里民一起來檢查顧健康，就有近千人響應。圖／觀天下有線電視提供
財團法人肝病防治學術基金會在汐止區的秀峰高中舉辦健康嘉年華活動，汐止區各里長也大力一起宣導，號召里民一起來檢查顧健康，就有近千人響應。圖／觀天下有線電視提供

為了提醒民眾肝臟檢查的重要性，財團法人肝病防治學術基金會昨(31)日在汐止區的秀峰高中舉辦健康嘉年華活動，提供免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查，汐止區各里長也大力一起宣導，號召里民一起來檢查顧健康，就有近千人響應。

當天活動現場人潮滿滿，有許多民眾在排隊等待抽血，進行各類肝病檢查，除此之外，現場還有許多闖關活動和摸彩活動，讓民眾來參加肝病檢查時，也能透過一系列的闖關活動和小遊戲，了解更多健康和生活知識，還能拿到許多精美的小禮品。

汐止區里長聯誼會會長陳有諒表示，今天肝病防治學術基金會在汐止辦理大場的肝病篩檢活動，汐止區所有的里長也都有動員各里的里民，如果對肝臟有問題的人，今天可以趁這個機會來這邊最一個免費的篩檢。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。2021年3月起肝基會推動「今年超了沒?全民腹超十年計劃」活動起跑，結合全台各醫療院所同步腹超活動，肝基會希望做腹部超音波成為一種全民運動，也建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，早期治療。

汐止 肝病 肝癌

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