你檢查了沒？ 汐止免費肝病篩檢千人響應
為了提醒民眾肝臟檢查的重要性，財團法人肝病防治學術基金會昨(31)日在汐止區的秀峰高中舉辦健康嘉年華活動，提供免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查，汐止區各里長也大力一起宣導，號召里民一起來檢查顧健康，就有近千人響應。
當天活動現場人潮滿滿，有許多民眾在排隊等待抽血，進行各類肝病檢查，除此之外，現場還有許多闖關活動和摸彩活動，讓民眾來參加肝病檢查時，也能透過一系列的闖關活動和小遊戲，了解更多健康和生活知識，還能拿到許多精美的小禮品。
汐止區里長聯誼會會長陳有諒表示，今天肝病防治學術基金會在汐止辦理大場的肝病篩檢活動，汐止區所有的里長也都有動員各里的里民，如果對肝臟有問題的人，今天可以趁這個機會來這邊最一個免費的篩檢。
肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。2021年3月起肝基會推動「今年超了沒?全民腹超十年計劃」活動起跑，結合全台各醫療院所同步腹超活動，肝基會希望做腹部超音波成為一種全民運動，也建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，早期治療。
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