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都會區、重劃區成焦點！3月新北房市移轉棟數增55.8% 三重、新莊及淡水較多
新北多區持續發展，尤其都會區及有重劃區的新興地區成為房市關注焦點。地政局統計，多區都移轉棟數比起上月都有增加，其中三重、新莊及淡水等地增加較多，五股、三芝及石門等區略減少。
地政局說明，今年3月房市交易移轉棟數共計5671棟，較今年2月增加2030棟，增加幅度55.8%。其中交易移轉棟（戶）數以三重區、新莊區、淡水區增加較多，與今年2月相較分別增加279棟、265棟、257棟。
地政局指出，分析原因是因3月份新成屋及中古屋移轉棟（戶）數均有增加所致。另以交易案件量來看，新北市今年3月交易件數為5986件，較今年2月增加2074件，增加幅度53.0%。欲了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量的情形，可至新北不動產愛連網查詢相關資料。
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