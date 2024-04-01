快訊

檢查你的愛車！美警發現蘋果AirTag淪「竊車集團」犯案工具

寶林茶室食安事件 新安東京：食物中毒每案最高理賠4000萬元

00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

新北4月提供XBB疫苗接種 開放網路預約

中央社／ 新北1日電
新北市府說，COVID-19疫情仍有傳播風險，因此提供XBB疫苗接種，民眾可在4月1日至29日每週一至週五上午8時至晚間8時預約，並在4月1日至30日接種，門診前一天截止預約。施打疫苗示意圖／聯合報系資料照片
新北市府說，COVID-19疫情仍有傳播風險，因此提供XBB疫苗接種，民眾可在4月1日至29日每週一至週五上午8時至晚間8時預約，並在4月1日至30日接種，門診前一天截止預約。施打疫苗示意圖／聯合報系資料照片

新北市府說，COVID-19疫情仍有傳播風險，因此提供XBB疫苗接種，民眾可在4月1日至29日每週一至週五上午8時至晚間8時預約，並在4月1日至30日接種，門診前一天截止預約。

新北市政府衛生局今天發布新聞稿表示，依據疾管署監測資料，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要流行病毒株仍為JN.1，不可因過去曾感染過COVID-19、曾接種原始株或雙價疫苗而輕忽疫情威脅，且專家指出，感染COVID-19恐造成免疫系統受損，容易再感染其他病原且不易痊癒，打疫苗是最有效預防方法，呼籲民眾及早接種，以獲得保護力。

衛生局說，為提升接種便利性，開放民眾至新北市疫苗系統預約；此外，新北市也提供多元化COVID-19疫苗接種服務，除29區衛生所及轄內62家COVID-19疫苗合約醫療院所提供免費接種服務外，也持續開設社區接種站，民眾可多加利用。

衛生局說明，感染COVID-19後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重甚至可能致死；且研究顯示，現有XBB疫苗對於目前流行變異株都有保護力，且對COVID-19輕症預防效果佳，接種疫苗後約需2週才有保護力，民眾可及早接種，獲得保護力。

COVID-19 疫苗

延伸閱讀

雙北副手李四川劉和然新北2026大熱門 蔣萬安用4字分析

新北「最美制服」冠軍出爐！ 經典學院風校服獲網讚：巧妙融合韓系

營養午餐禁粉令清明連假後解除？新北：本學期前仍禁用

獎數比去年增3成 技能競賽青少年組新北49人晉級全國賽

相關新聞

北捷車廂內出現紅色血腳印嚇壞眾人 北捷：旅客身體不適

台北捷運車廂內驚見血跡。有網友在Threads發布搭乘北捷板南線的照片，門口地板有血跡，還打說「我要下車」；北捷今回應，...

新北淡海國小公托開幕 70名額開放網路報名

新北市淡水區淡海國小公共托育中心今天開幕，新北市府社會局說，預計收托70名0至2歲嬰幼兒，自下午2時30分起開放網路報名...

新北4月提供XBB疫苗接種 開放網路預約

新北市府說，COVID-19疫情仍有傳播風險，因此提供XBB疫苗接種，民眾可在4月1日至29日每週一至週五上午8時至晚間...

烏來防枯水期無水可用 簡水系統增取水口及儲水桶

新北地形豐富，有平地都會區亦有山區，其中幾乎全區都地勢高的烏來區，仍有許多區域是自來水管線無法到達之處，民眾用水相當不便...

雙北副手李四川劉和然新北2026大熱門 蔣萬安用4字分析

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台為2025世壯運宣傳，不過原本新北市是派副市長劉和然代表侯市長出席，今天侯友宜也被...

50年汐止中正市場老舊重建計畫啟動 今起公展將辦說明會

位於新北汐止的中正公有零售市場建成使用迄今逾50年，因結構問題與鋼筋外露等情況，影響公共安全，為提高市場使用效益並強化都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。