北捷車廂內出現紅色血腳印嚇壞眾人 北捷：旅客身體不適
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 台北捷運車廂內驚見血跡。有網友在Threads發布搭乘北捷板南線的照片，門口地板有血跡，還打說「我要下車」；北捷今回應，昨晚有男性旅客身體不適所致，當下已安排清潔，未影響營運。
網友yutsenzz發布一張捷運車廂內部的照片，門口地板有血跡腳印，內文寫著「？？？？？？？？？？我要下車」，引發恐慌。就有人說「真不要開玩笑欸，番茄醬嗎？」、「那時候我剛下車就兩個警察走進來，搞不好是同一班車」，還有人認為可能是月經來。
台北捷運今回應，3月31日20時57分許，行控中心接獲板南線忠孝復興站長通知，旅客反映往台北車站方向一部列車上疑似有血跡，行控中心立即安排站長及保全人員上車，發現列車地板有紅色血跡及腳印，經詢問現場旅客並無任何異常反映，後續安排清潔人員清潔完畢，營運正常。
台北捷運表示，經調閱列車監視器畫面，確認為男性旅客身體不適所致，呼籲旅客如有身體不適，在列車上可透過通話器通知司機員或行控中心，或通知站務人員，將儘速前往協助處理。
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