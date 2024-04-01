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雙北副手李四川劉和然新北2026大熱門 蔣萬安用4字分析

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙北世壯運明年5月登場，也為亞洲首度舉辦的世界壯年運動會，為了吸引更多國內外民眾參與，蔣萬安、侯友宜今天同台宣傳世壯運，並攜手號召企業響應力挺。記者曾原信／攝影
雙北世壯運明年5月登場，也為亞洲首度舉辦的世界壯年運動會，為了吸引更多國內外民眾參與，蔣萬安、侯友宜今天同台宣傳世壯運，並攜手號召企業響應力挺。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台為2025世壯運宣傳，不過原本新北市是派副市長劉和然代表侯市長出席，今天侯友宜也被問及，對於劉和然已經表態不排除爭取選2026新北市長？北市副市長李四川也是大熱門，誰是最佳藍營人選？侯說，尊重每一個人職涯規畫。蔣萬安則說，「我覺得『都是人才』。」

雙北世壯運明年5月登場，也為亞洲首度舉辦的世界壯年運動會，為了吸引更多國內外民眾參與，蔣萬安、侯友宜今天同台宣傳世壯運，並攜手號召企業響應力挺。

不過由於新北市原本非侯市長親自出席，而是派副市長劉和然代表宣傳，最後還是更改行程改由侯市長出席，侯友宜今也被問，劉和然先前接受廣播專訪已經表態，不排除爭取選2026新北市長，北市副市長李四川也是呼聲高的大熱門人選。

侯友宜今天說，尊重每一個人職涯規畫，但最重要是，雙北也是在一個共同的生活圈，不管是捷運、教育、文化，彼此之間都很密切。所以相信兩位市長，包括市府工作團隊，都跟台北市大家密切的配合。

由於媒體是問兩位市長對藍營新北市長人選的看法，蔣萬安一度想避開回答，但媒體仍追問蔣的看法？覺得藍營誰會代表參選新北市長？蔣表示，他覺得都是人才(劉和然、李四川)，他覺得最重要是雙北是共同生活圈，所以未來很多市政推動雙北一定是緊密合作，交通、教育、文化、公共建設等等，我這個是有共識，這是非常重要的。

侯友宜 劉和然

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