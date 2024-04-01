雙北副手李四川劉和然新北2026大熱門 蔣萬安用4字分析
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台為2025世壯運宣傳，不過原本新北市是派副市長劉和然代表侯市長出席，今天侯友宜也被問及，對於劉和然已經表態不排除爭取選2026新北市長？北市副市長李四川也是大熱門，誰是最佳藍營人選？侯說，尊重每一個人職涯規畫。蔣萬安則說，「我覺得『都是人才』。」
雙北世壯運明年5月登場，也為亞洲首度舉辦的世界壯年運動會，為了吸引更多國內外民眾參與，蔣萬安、侯友宜今天同台宣傳世壯運，並攜手號召企業響應力挺。
不過由於新北市原本非侯市長親自出席，而是派副市長劉和然代表宣傳，最後還是更改行程改由侯市長出席，侯友宜今也被問，劉和然先前接受廣播專訪已經表態，不排除爭取選2026新北市長，北市副市長李四川也是呼聲高的大熱門人選。
侯友宜今天說，尊重每一個人職涯規畫，但最重要是，雙北也是在一個共同的生活圈，不管是捷運、教育、文化，彼此之間都很密切。所以相信兩位市長，包括市府工作團隊，都跟台北市大家密切的配合。
由於媒體是問兩位市長對藍營新北市長人選的看法，蔣萬安一度想避開回答，但媒體仍追問蔣的看法？覺得藍營誰會代表參選新北市長？蔣表示，他覺得都是人才(劉和然、李四川)，他覺得最重要是雙北是共同生活圈，所以未來很多市政推動雙北一定是緊密合作，交通、教育、文化、公共建設等等，我這個是有共識，這是非常重要的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言