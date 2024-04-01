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大巨蛋內又下小雨…蔣萬安：缺失都納年底履約績效評估
大巨蛋周末舉辦中職開幕賽，吸引2萬8千多名球迷觀賽，不過台北昨強降雨，大巨蛋場外暴雨，場內又漏水。遠雄昨表示，因大巨蛋拿到使照後即面臨大量體使用，媒體今天問北市長蔣萬安，遠雄是否有甩鍋意思？蔣說，都即刻要求遠雄盡速處理，相關缺失都會納入年底履約績效評估中。
台北市昨天下午雨勢相當猛烈，有民眾進到大巨蛋看中職開幕戰，卻又發生209區附近漏水，質疑怎麼一直有滴滴答答的水從上空而降，遠雄昨表示，初步檢修，是屋頂天溝管線轉折接縫，因下雨造成反饋溢水。並稱一般建物是在拿到使照3個月到半年檢修後點交，但大巨蛋體育館在拿到使照後，即面臨大量體使用。對場地仍有缺失，深感歉意。
由於這已經是大巨蛋辦球賽發生第二度漏水狀況，先前市長蔣萬安也要求跨局處總檢討，蔣今天被問及，為何再度發生漏水？總檢討是否還有其他疏失？蔣表示，總檢討會在年底要求提報相關的評估報告，會納入年底履約績效的評估，體育局都會和法務局對合約來進行相關的研究。
蔣萬安今天與新北市長侯友宜出席世壯運宣傳記者會，對於大巨蛋再度漏水，蔣說，昨天北市府發現有這樣的狀況，即刻要求遠雄盡速處理，且對外說明。
蔣萬安說，最重要是，北市府會在年底要求提報相關的評估報告，會把這些相關的缺失，納入年底履約績效的評估當中，所以這個部分體育局都會和法務局對合約來進行相關的研究，且市府一定是依照合約，該進行績效的評估就會進行。
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