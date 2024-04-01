快訊

00940爆量逾45萬張！前十大成分股全下挫 這檔跌最重

吃到可能遭汙染的食物怎麼辦？營養師強推3類排毒營養素助代謝

為兒涉黃致歉 邱國正：我雖然痛但不會幫他救火

基泰大直周邊拆除戶基地圍籬遭吹落 建管處：今早已修復

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
中山區基泰大直建案工地現場，民眾發現工地圍籬遭吹倒，建管處表示，已要求工地緊急處理，今早恢復。圖／陳怡君辦公室提供
中山區基泰大直建案工地現場，民眾發現工地圍籬遭吹倒，建管處表示，已要求工地緊急處理，今早恢復。圖／陳怡君辦公室提供

北市昨天下午下起大雨、甚至有強風出現，各地皆有傳出災情，位於中山區大直街去年9月因基泰大直建案施工不慎，導致房屋傾斜被拆除，工地現場圍籬遭吹倒，議員痛批基泰沒得到教訓，連基本固定都未做好，要求市府正視。建管處表示，要求工地緊急處理，今早已恢復。

昨下午天氣不佳，突然下起狂風暴雨，各地也傳出有招牌、圍籬、路樹遭吹落，議員陳怡君指出，中山區大直街基泰大直旁邊25戶房屋倒塌的工地現場，圍籬倒成一大片，就連固定圍籬的鋼條也斷了好幾根，更讓住戶擔心沒固定好的鐵片是否會被刮傷。

陳怡君表示，基泰不只造成房屋傾斜倒塌，更造成周邊鄰房近200戶損鄰外，現在就連圍籬的固定，基泰都沒有能力固定好，怒批基泰「沒得到教訓」，讓同樣房屋倒塌地方，圍籬再次倒成一片，連固定圍籬的鋼條也斷了。呼籲建管處加強管理重大工安工地，以及執行應有罰則，還損鄰戶居住之權益。

建管處表示，截止昨天18點30分，共接獲廣告招牌掉落10件，施工圍籬、㠶布、板材等掉落物4件、屋頂掉落物3件，共計16件。關於基泰建案接獲通報後，已要求基地立即處理，維護工地安全。

建管處說，通常風大等這樣情形，會要求緊急處理，基泰目前已先將倒塌圍籬用沙包固定避免亂飛，基地周圍也先用警示帶區隔，因仍有可能有強風，圍籬將要求明早雇工恢復。

大直 房屋 議員

延伸閱讀

基泰大直有望復工？基泰聲明：賠償已達市府解除列管標準

北市文昌街塌陷建物仍有安全疑慮 建管處晚間強拆

大安區老舊民宅塌陷「2樓變1樓」 建管處：依法最高可開罰30萬

基泰損鄰擴大 議員批放災戶與建商交手？蔣萬安：市府參加明天說明會

相關新聞

暴雨強風38起樹倒招牌砸 蔣萬安指示速搶修...凌晨均完成

昨天強烈雷雨帶掃過台北等地，對流系統引發暴雨強風造成的災情，台北市災害防救辦公室表示，昨天累計災情共38件，市長蔣萬安指...

基泰大直周邊拆除戶基地圍籬遭吹落 建管處：今早已修復

北市昨天下午下起大雨、甚至有強風出現，各地皆有傳出災情，位於中山區大直街去年9月因基泰大直建案施工不慎，導致房屋傾斜被拆...

深坑輕軌修正報告 5月送中央審議

新北深坑輕軌規畫中，市府正依審查意見修正，預計5月底再報中央審議，綜合規畫作業獲行政院核定後6年完工。路線長度約5.8公...

2千長者共用1關懷據點 新北爭取增設

衛福部推動一里一老人關懷據點，但因補助規定僵化，三重里長抱怨全里有830多名老人，卻僅大同市民活動中心一處據點，還要跟其...

資收站不夠用 三峽、深坑拚改善

新北新興地區清潔隊及資收站不敷使用，像三峽北大特區人口持續進駐，資源回收量成長率25.9%。新北環保局回應，隨地方發展已...

內科塞車未解 南港恐成另個噩夢

台北市內科塞車未解，南港接下來因Outlet、商場陸續進駐及基隆捷運施工等，恐成另一個塞車瓶頸，每天從東湖、新北汐止要進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。