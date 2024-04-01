基泰大直周邊拆除戶基地圍籬遭吹落 建管處：今早已修復

北市昨天下午下起大雨、甚至有強風出現，各地皆有傳出災情，位於中山區大直街去年9月因基泰大直建案施工不慎，導致房屋傾斜被拆除，工地現場圍籬遭吹倒，議員痛批基泰沒得到教訓，連基本固定都未做好，要求市府正視。建管處表示，要求工地緊急處理，今早已恢復。

昨下午天氣不佳，突然下起狂風暴雨，各地也傳出有招牌、圍籬、路樹遭吹落，議員陳怡君指出，中山區大直街基泰大直旁邊25戶房屋倒塌的工地現場，圍籬倒成一大片，就連固定圍籬的鋼條也斷了好幾根，更讓住戶擔心沒固定好的鐵片是否會被刮傷。

陳怡君表示，基泰不只造成房屋傾斜倒塌，更造成周邊鄰房近200戶損鄰外，現在就連圍籬的固定，基泰都沒有能力固定好，怒批基泰「沒得到教訓」，讓同樣房屋倒塌地方，圍籬再次倒成一片，連固定圍籬的鋼條也斷了。呼籲建管處加強管理重大工安工地，以及執行應有罰則，還損鄰戶居住之權益。

建管處表示，截止昨天18點30分，共接獲廣告招牌掉落10件，施工圍籬、㠶布、板材等掉落物4件、屋頂掉落物3件，共計16件。關於基泰建案接獲通報後，已要求基地立即處理，維護工地安全。

建管處說，通常風大等這樣情形，會要求緊急處理，基泰目前已先將倒塌圍籬用沙包固定避免亂飛，基地周圍也先用警示帶區隔，因仍有可能有強風，圍籬將要求明早雇工恢復。