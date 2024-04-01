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2千長者共用1關懷據點 新北爭取增設

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
衛福部的一里一據點，讓不少人口眾多的大里感覺不公平。圖為新北老人關懷據點活動照。圖／新北市社會局提供
衛福部的一里一據點，讓不少人口眾多的大里感覺不公平。圖為新北老人關懷據點活動照。圖／新北市社會局提供

衛福部推動一里一老人關懷據點，但因補助規定僵化，三重里長抱怨全里有830多名老人，卻僅大同市民活動中心一處據點，還要跟其他3里共用，想再成立卻受中央限制。新北社會局表示，目前還有5處詢問，已向中央爭取放寬限制，若條件符合可設第2處。

三重民生里長陳海順說，三重區大同社區發展協會包含民生里、重陽里、大園里與國隆里，要共用一個關懷據點，光民生里老人就已830多人，四個里的長者加起來超過2000人。想再設一個據點，但明定要服務15人以上，且經費不足，盼該給予不同級距有不同的經費補助。

中和忠孝里也面臨相同問題，里長李柏雲說，里內老年人口近千位，先前里內已有一處關懷據點，但主要辦給來自滇緬地區族群，使用的語言與飲食，與里內其他民眾習慣不符，大多人都無法參加。

忠孝里目前已向社會局申請審設第2處，預計5、6月就能開辦。

新北社會局副局長許秀能表示，目前老人關懷據點572處，確實接獲不少里長反應，日前向中央爭取放寬限制，只要符合里內老年人口比率20%以上、長者超過700人，並具一定距離，可申設第2處，近期已通知各里有需要可申請。

許秀能說，現行據點可申請補助經費介於20.4萬至159萬元間，視辦理單位服務時段及聘用專職人力與否而有差異，目前同里設置第2處原則已通過初審、持續籌備中已有1處。

社會局表示，目前約有5處左右有來詢問，如中和仁和里、蘆洲保和里等，有些社區雖符合條件，但也要有足夠人力與場地，才有辦法開辦，會持續輔導；由於新北仍有400多里沒有據點，會持續朝一里至少一據點目標邁進。

三重 新北 老年人口

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