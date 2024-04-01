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內科塞車未解 南港恐成另個噩夢

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市南港接下來因Outlet、商場陸續進駐、基隆捷運施工等，恐成另一個塞車瓶頸點，北市府正研議擴大空廊等的可行性。記者林麗玉／攝影
台北市南港接下來因Outlet、商場陸續進駐、基隆捷運施工等，恐成另一個塞車瓶頸點，北市府正研議擴大空廊等的可行性。記者林麗玉／攝影

北市內科塞車未解，南港接下來因Outlet、商場陸續進駐及基隆捷運施工等，恐成另一個塞車瓶頸，每天從東湖、新北汐止要進市中心上班的民眾也憂心，目前三重路、經貿一二路、南港路等尖峰已壅塞，未來施工恐進入交通黑暗期。副市長李四川表示，將提早因應，並研議擴大空廊等可行性，讓行人走空廊、地下道，少用馬路紓解地面塞車壓力。

立委李彥秀認為，南港地區未來將陸續有大型商場進駐、還有接下來5、6年基隆捷運施工等，對南港、東湖地區交通將會有相當大壓力，會爭取經費擴建天橋、地下廊道。

議員何孟樺也提到，南港區未來2至3年也將有至少3棟社宅、6處私人建案及國產大型開發的巨型商辦園區進駐，但南港主要幹道較少，且與內湖同樣位於北市與汐止交接地帶，北市府若未超前規畫，恐重蹈內湖覆轍、讓南港淪為「大型停車場」。

何說，她去年底也曾偕市府各局處前往南港區會勘，爭取「南港藝文商業廊帶計畫」，以因應南港各項建設所衍生的經濟效益及區域問題，目前計畫已獲市府支持，並列入府內跨局處計畫。

李彥秀說，港湖民眾最大問題就是交通，盼未來能建置整個地下連通道，從南港展覽館、中信、南軟及Lalaport都有整體地上空廊、或地下連通，尤其未來基隆捷運動工，南軟內科會是交通黑暗期，市長蔣萬安勢必要先意識到這個未來問題，不要讓南港重蹈覆轍內科交通。

李四川表示，地下通道串連這一部分，因目前有大樓不同意連續壁被挖開，目前會朝評估在北市府市有土地及人行道、地下道處理；至於空中廊道部分，不同於前市長柯文哲任內規畫的空中通廊，會研議擴大規畫不用進入建築物內的空中通道，已經請交通局、新工處研議規畫處理。

交通局交工處總工張仲杰表示，內科與南港的先天條件不同，南港多數道路路幅較寬，加上有文湖線、板南線兩條路線，不過交通局朝行人不要走馬路方向規畫，會配合府局規畫擴大人行空廊、地下通道規畫。

北市 基隆捷運 塞車

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