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一里一據點過時 新北里長怨830名老人只能設一關懷據點

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
一里一據點，有不少人口眾多的大里感覺不公平。圖為新北老人關懷據點活動照。圖／新北市社會局提供
一里一據點，有不少人口眾多的大里感覺不公平。圖為新北老人關懷據點活動照。圖／新北市社會局提供

衛生福利部推動一里一老人關懷據點，不過補助規定僵化，不分大小里一視同仁，三重有里長抱怨全里有830多名老人，卻僅大同市民活動中心一處據點，還要跟其他3里共用，根本擠不進去，想再成立卻礙於中央「一里一據點」限制，資源分配不公平。新北市社會局表示，已向中央爭取放寬限制，如果里內老人比率20％以上、老人數超過700人、且具一定距離，可設置第2處，已通知有需求里長籌設。

衛福部推動「一里一據點」，鼓勵各縣市政府廣設老年照顧關懷據點，但三重民生里長陳海順說，三重區大同社區發展協會包含民生里、重陽里、大園里與國隆里，要共用一個在大同市民活動中心的關懷據點，光是民生里老人就已達830多人，四個里的長者加起來超過2000人，活動要怎麼辦？

陳海順說，目前市民活動中心如果辦動態活動，人數大約只能容納60到70人，靜態活動最多也就是100人，也有里長不想補助，自己再設一個據點，但經費來源真的很困難。

陳海順也說，老人據點明定要服務15人以上，但經費不足，15個人便當可以吃雞腿飯，100人以上不可能只讓長者吃滷肉飯，也盼應該要給予不同級距有不同的經費補助。

陳海順指出，「一里一據點」已經過時，十年前里內只有300到400名長者，如今暴增到830人，盼中央與地方都能夠審視過時規定，否則未來情況只會更加嚴重。

新北市社會局副局長許秀能表示，新北市目前老人關懷據點有572處，確實接獲不少里長反應，市府日前向中央爭取放寬限制，只要符合里內老年人口比率20％以上、長者超過700人，並「具有一定距離」可以申設第二處，近期已通知各里有需要可以申請，對於欲設置據點辦理單位，透過專人及輔導團一對一輔導設置，並於設置後持續提供各項協助。

許秀能說，現行據點可申請補助經費介於 20.4 萬至 159 萬元之間，視辦理單位服務時段及聘用專職人力與否而有差異，目前同里設置第2處原則已通過初審、持續籌備中已有1 處。

不過陳海順說，一定距離原則是指「一公里」範圍內，但在都會地區一公里人口密度根本不能跟其他區與相比，且三重一公里範圍內就可能涵蓋許多里，限制仍然過多，目前只能四里協調不同時段使用，對長者數很多的里仍不公平。

三重 老年人口

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