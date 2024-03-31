避重蹈內科覆轍 南港恐下個交通瓶頸 北市擬擴人行空廊

台北市內科塞車未解，南港接下來因陸續Outlet、商場進駐、基隆捷運施工等，恐成另一個塞車瓶頸點，目前南港三重路、經貿一二路、南港路進出汐止等路段尖峰已壅塞，立委李彥秀與副市長李四川先前視察南港交通，李認為，未來基捷施工路線對南港、東湖交通會有相當大壓力，將爭取經費興建天橋、地下廊道，行人少用馬路減緩地面塞車壓力。李四川表示，將研議擴大空廊等可行性。

港湖區是台北市較新的行政區，包括內科、東區轉運站、還有今年三井Lalaport開幕，加上基隆捷運路線拍板後，接下來幾年將進入施工黑暗期。

李彥秀說，港湖地區民眾最大的問題，就是交通、都市更新鬆綁，接下來基隆捷運路線路線走法，對南港內科交通，會有相當大的壓力，所以希望「天上可以走、地下也可以走，馬路就不要讓行人走」。希望整個建置地下連通道，從捷運南港展覽館、到中信、南軟及Lalaport都有整個地下連通道，未來辦展覽、還有新賣場開幕，加上基隆捷運開始動工，南軟內科交通會是黑暗期，勢必蔣萬安要先意識到這個未來這個問題，不要讓南港重道覆轍內科交通。

李彥秀說，副市長李四川也有同感現在就該進駐處理未來交通問題，因這些都是未來五、六年可能面臨到的問題，民代先提醒、政府先進場處理，民眾是可以體諒的。

李四川表示，地下通道串連這一部分，因目前有大樓不同意連續壁被挖開，目前會朝評估在北市府市有土地及人行道、地下道處理，至於空中廊道部分，不同於前市長柯文哲任內規畫的空中通廊，會研議擴大規畫不用進入建築物內的空中通道，已經請交通局、新工處研議規畫處理。