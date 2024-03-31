中職開幕戰破2.8萬人進場創新高 李四川曝世壯運開幕式同場加演

台北大巨蛋昨天迎來首場中職開幕戰，吸引超過2.8萬人到場觀看，創下中職例行賽最高票房，昨天台北市副市長李四川也特地到場開球，也強調大巨蛋啟用對於台北市是重要里程碑，更透露明天世壯運將在大巨蛋舉行開幕式，歡迎所有民眾到場參與。

李四川回憶道，1990年職棒元年開幕戰由王貞治在台北市立棒球場開球，而相隔35年，台灣球迷終於等到可容納4萬人的室內棒球場，開啟大巨蛋新紀元，更對台灣棒球史上有重要突破。

李四川說，蔣萬安上任後重視體育發展，將打造運動之都作為施政願景，大巨蛋的啟用對於台北市是很重要里程碑，包含明年在台舉行的「2025年雙北世界壯年運動會」，開幕式也將在大巨蛋舉行，歡迎各界共同響應。體育局表示，至4月17日前報名享有7折優惠，現階段報名狀況踴躍，田徑、輕艇馬拉松、高爾夫等項目報名額滿。

昨天現場觀眾超過2.8萬人，創下中職例行賽歷史新高，主場隊伍味全龍更與北市教育局合作，特別邀請北市6所棒球績優學校選手及教練，到場觀看，不少小朋友第一次進入大巨蛋，都想當驚艷，更直呼「未來要在這裡打棒球。」也有教練表示，「隨著職棒第6隊建立、大巨蛋的啟用，讓台灣棒球運動、欣賞人口越來越多，對於許多參與棒球運動的孩子，更有學習目標及動力。」