華江橋分隔島常撞 民盼標線取代

華江橋是連接新北板橋與北市萬華的重要橋梁，尖峰時段車流量大，其中往板橋下橋處的實體分隔島，3個月被撞毀兩次，民眾認為是高風險陷阱，盼改畫標線減少車禍。交通局表示，分隔島目的即強制車輛勿到下橋段才變換車道，經評估維持現有分隔島，另會盡快復舊分隔島褪色的黃黑漆，以提升辨識。

先前板橋文化路、雙十路因行人庇護島連續被撞，不到2個月發生5起車禍，車輛翻覆或卡在防撞島，交通局後續調整轉彎導引線及增加槽化線。另福和橋也因車流大，時常是肇事地點，交通局拓寬機車道，將分隔島改為槽化線，增加車道寬度及避讓空間。

王姓女駕駛人表示，華江橋車流大，上下班尖峰時段，常有車輛搶快搶道發生車禍，尤其下橋處分流文化路及長江路更是危險，實體分隔島有其功能，建議調整增加號誌等。蔡姓男駕駛人說，不贊成拆除分隔島，擔心車輛分流更容易發生擦撞。

民眾向立委葉元之反映，華江橋下橋處、往文化路和長江路有一處分隔島，近來常被撞，狀況都滿嚴重，建議將該處分隔島取消，改畫設槽化線，是否能多保障人民生命安全。

警方統計，該處近年發生4件交通事故，去年底12月到今年3月已有3件。交通局表示，目前已於華江橋上游處繪設約100公尺雙白線及槽化線，分流兩行向車流一往文化路、一往長江路，分隔島目的為強制車輛勿到下橋段才變換車道，若以標線部分處理，易有違規變換造成安全跟路段順暢問題，故經評估維持現有實體分隔島。

養工處指出，分隔島上褪色的黃黑色漆將復舊提升辨識度，預計在2周內完成。

交通局表示，另為提升華江橋下橋往板橋方向，路口行人安全及兼顧紓解效率，增設行人早開時相供跨越文化路行人先行，另考量該路口左轉往華江橋方向車流佔比逾7成，故於行人早開時相開放車輛可紅燈左轉上華江橋，讓左轉車流與行人動線互不干擾。

葉元之說，此處常發生車禍是事實，市府要根據民眾的意見，思考如何減少車禍發生，「大方向維持沒問題，但交通標線號誌等本就可以去做適度調整，以符合民眾需求」。