大直損鄰案公辦都更1車位付340萬 住戶嘆價格高

基泰大直案傾斜民宅東側及南側更新重建，目前啟動公辦都更程序說明會，都發局向住戶說明更新前、後權利價值及初步房型規畫，議員批，光一個停車位就要多支付近340萬，讓住戶哀聲連連。北市都更處說，住戶於公告上網招商前，皆可持續表達意見及疑問，更新處及住都中心將竭力為住戶解惑及討論。

北市都更處及北市住都中心在估價及模擬選配說明會中，向住戶說明更新前後權值、更新後建築規畫及房型配置、模擬選配原則及如何進行選配作業，讓民眾理解未來可以選擇的房型、位置以及找補差額，說明會現場約300位住戶出席，更新處承諾會將住戶現場表達的疑問與需求納未來招商條件。

有部分住戶反映，社區是大直基泰案造成受損被迫都更，市府應以7599專案計畫程序辦理而非強迫住戶參與都更，且更新後無法達到一坪換一坪及停車位價格過高，對住戶權益無保障。

議員陳怡君指出，雖然市府放寬容積跟獎勵及都更時程，仍無法達成「一坪換一坪」，更新後根本住不下原有的家庭成員，很多住戶都是長輩，他們就是在這裡養老，但如今若要換回原來的坪數，就必須要準備高額的找補金額，許多長輩萌生退意，直言養老金都沒了，甚至有住戶表示，光一個停車位就要多支付近340萬。

都更處表示，大直基泰損鄰事件後，為保障大直傾斜民宅東側及南側住戶的居住安全，以「公辦都更專案」積極協助，去年10月辦理意願調查，住戶表達高度意願，昨啟動此二基地公辦都更程序，並無住戶指的強制都更情形。

都更處指出，公辦都更是以都市更新權利變換規定辦理，程序過程公平公正公開，後續招商時亦將積極訪商，並務實且對住戶有利方案作招商基礎，全案預計今年度公告上網招商，積極協助民眾盡快重建家園。