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新北新店路面塌陷！工務局初判水溝老舊破損 回填3月31日復原
新北市府工務局今晚表示，新店區中興路三段道路坍方，經養工處開挖後，初步研判是道路的水溝溝底老舊破損，造成道路塌陷，管線並未破裂，道路回填後，預計31日凌晨前可復原。
工務局晚間表示，晚間6時30分據報，新店區中興路三段發生道路塌陷，立即前往處理。
這起事故造成一輛正等待工地通知進場的水泥車傾斜，右後輪陷入坑洞。整起事件未波及其他車輛，也沒人員受傷。路面下陷坑洞面積。約4平方公尺。
工務局說，調閱圖資發現，相鄰地下管線的單位有台灣電力公司、中華電信、瓦斯、中油、自來水、水利局、新世紀資通等。
工務局以文字簡訊表示，水泥車在晚間接近8時吊離現場，隨後確認塌陷位置後開挖、回填。將等明天凌晨回填完畢，待道路養護無安全顧慮後，開放通車。
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