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淡北道說明會挨轟舊資料敷衍 新北新工處：傾聽在地與北市共同評估

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
淡北道路工程爭議，繼上月28日雙北舉辦北投說明會後，昨天北市交通局再度與新北市府在士林區舉行說明會。圖／議員林延鳳提供
淡北道路工程爭議，繼上月28日雙北舉辦北投說明會後，昨天北市交通局再度與新北市府在士林區舉行說明會。圖／議員林延鳳提供

淡北道路工程爭議上月28日雙北舉辦北投說明會後，29日北市交通局再度與新北市府在士林區召開說明會，但現場依舊砲聲隆隆。議員林延鳳質疑新北市府不只在會中繼續引用被北市府8度退回的過期資料敷衍，對於各界關注分流重點關渡新橋進度依舊無交代。新北市工務局則表示，新工處到場說明交維規劃方案，尋求士林北投地區民眾的支持、傾聽在地聲音，後續與北市交通局共同評估，若可行則會納入交維計畫執行。

淡北道路目前正在施作新北市境內路段，其中淡北道路與台北市北投大度路銜接路段的施工交維措施，引起台北市端民眾關心及討論。台北市交通局上月228連假於北投關渡國小舉行第1場地方說明會，並於昨日在士林行政中心舉行第2場地方說明會，北市交通局向地方說明配套措施，施工交維計畫則由新北市新工處長王益翔說明，並了解民眾意見。

台北市交通局長謝銘鴻表示，對於民眾針對淡北道路交通影響的疑慮，會要求新北市依據環評承諾事項施作，相關措施已納入淡北道路交通專案小組列管，由雙北交通局副局長共同主持定期召開會議追蹤辦理情形。此外，台北市已完成46處智慧號誌建置，可全天候監控車流狀況，機動調整號誌時相，並即時通知用路人最新路況，即時疏導車流。

王益翔表示，淡水區人口數已突破19萬人，淡北道路不僅是紓解台2線竹圍路廊的重大交通建設，也是因應未來北投士林科技園區大量科技廠進駐的交通配套。根據專業交通單位分析，台北市大度路既有三個交通瓶頸點，分別是立德路大度路口、中央北路大度路口、關渡大橋交流道。為同時解決兩市面臨交通困境，因此淡北道路規劃在台北市中央北路施作地下道及立德路高架橋，使道路立體化，分流往返淡水及台北市的車流，不必經過平面道路，縮短路口號誌停等時間，改善大度路既有路口壅塞問題。

王益翔指出，2010年環評通過後新工處即提出淡北道路台北市端的交維計畫，並經由雙北市交通相關單位共同審視，多次檢討、調整施工工序及步驟，並將施工交維分為12階段施作，同時研議號誌時制優化、多元分流路線，儘可能降低使施工衝擊。最後也感謝各單位及地方民意提供的寶貴意見，後續會與台北市交通局共同評估，若可行則會納入交維計畫執行。

北投 淡水

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