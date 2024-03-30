18歲生追尋阿公鐵工技藝 克服肌肉痛技能賽今奪金

第54屆全國技能競賽青年組分區賽今閉幕，勞發署桃竹苗分署奪27金31銀24銅54優勝63佳作的優異成績，其中，18歲就讀於永平工商業進修部的宋偉騏，在銲接職類競賽中勇奪金牌，他很開心苦練並克服肌肉痠痛，一圓傳承了阿公手工藝的夢。

宋偉騏自幼觀察阿公的鐵工技藝，開始對電銲產生濃厚的興趣，國中畢業後即報名參加桃竹苗分署的「銲接實務」職訓班，在老師簡傳恩的鼓勵下，他不斷精進技藝，結訓後更每日留在訓練場，加強訓練備戰技能競賽。

去年宋偉騏參加分區賽獲得銅牌，但在全國賽中卻因緊張而錯失佳績，此次捲土重來，歷經一年刻苦訓練，終於以優異的銲接技術拿下金牌。他形容「獲知自己奪得金牌的那一刻，真的超爽」，他感謝簡傳恩對他的訓練與栽培，還有父母的支持，雖然曾為了要維持燒銲的穩定度而遇到瓶頸，但靠著每日的苦練並忍受肌肉痠痛終於克服。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期提供各種培訓協助，積極鼓勵各校學生參與技能競賽，並與轄區各學校合作推廣技能尊榮與技能價值，希望為國、高中生透過各項職業技能體驗，提升職業認知。

今年桃竹苗分署共選派46個職類342名選手參加全國技能競賽分區賽，成績大有斬獲，共計獲得137面獎牌，奪牌數較去年增加17面，再刷新紀錄，其中漆作裝潢、服裝創作、展示設計及餐飲服務等11職類表現尤為突出，包辦金銀銅牌也成為該職類最大贏家，這也充分顯示分署積極落實勞動部「投資青年就業方案」，倡導技能價值，推動向下扎根技能學習的成效，也期待選手繼續努力在全國賽中拿下佳績，進階成為技能國手，代表國家隊為國爭光。