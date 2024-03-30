快訊

消費者注意！寶林茶室食安延燒 遠百、大食代公布退款條件明起辦理

恐含金屬碎片…「3支裝Magnum經典雪糕」流入台灣？ 食藥署回應

感情剛萌芽…短命戀情才公開認愛2周 韓韶禧分手柳俊烈

18歲生追尋阿公鐵工技藝 克服肌肉痛技能賽今奪金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞發署桃竹苗分署銲接職類培訓選手宋偉騏（右）於全國技能競賽青年組分區賽拿下金牌，他感謝簡傳恩老師（左）對他培訓與鼓勵。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞發署桃竹苗分署銲接職類培訓選手宋偉騏（右）於全國技能競賽青年組分區賽拿下金牌，他感謝簡傳恩老師（左）對他培訓與鼓勵。圖／勞發署桃竹苗分署提供

第54屆全國技能競賽青年組分區賽今閉幕，勞發署桃竹苗分署奪27金31銀24銅54優勝63佳作的優異成績，其中，18歲就讀於永平工商業進修部的宋偉騏，在銲接職類競賽中勇奪金牌，他很開心苦練並克服肌肉痠痛，一圓傳承了阿公手工藝的夢。

宋偉騏自幼觀察阿公的鐵工技藝，開始對電銲產生濃厚的興趣，國中畢業後即報名參加桃竹苗分署的「銲接實務」職訓班，在老師簡傳恩的鼓勵下，他不斷精進技藝，結訓後更每日留在訓練場，加強訓練備戰技能競賽。

去年宋偉騏參加分區賽獲得銅牌，但在全國賽中卻因緊張而錯失佳績，此次捲土重來，歷經一年刻苦訓練，終於以優異的銲接技術拿下金牌。他形容「獲知自己奪得金牌的那一刻，真的超爽」，他感謝簡傳恩對他的訓練與栽培，還有父母的支持，雖然曾為了要維持燒銲的穩定度而遇到瓶頸，但靠著每日的苦練並忍受肌肉痠痛終於克服。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期提供各種培訓協助，積極鼓勵各校學生參與技能競賽，並與轄區各學校合作推廣技能尊榮與技能價值，希望為國、高中生透過各項職業技能體驗，提升職業認知。

今年桃竹苗分署共選派46個職類342名選手參加全國技能競賽分區賽，成績大有斬獲，共計獲得137面獎牌，奪牌數較去年增加17面，再刷新紀錄，其中漆作裝潢、服裝創作、展示設計及餐飲服務等11職類表現尤為突出，包辦金銀銅牌也成為該職類最大贏家，這也充分顯示分署積極落實勞動部「投資青年就業方案」，倡導技能價值，推動向下扎根技能學習的成效，也期待選手繼續努力在全國賽中拿下佳績，進階成為技能國手，代表國家隊為國爭光。

職業 金牌 青年

延伸閱讀

林柏宏新代言廣告曝光 猛曬結實男友手臂 網「是賣眼鏡？還是賣肌肉？」

皮膚出現紅疹且肌肉無力 醫：小心罹患皮肌炎合併惡性腫瘤

29歲以下突然遭解雇好慌 1招助求職有條件領鼓勵金3萬

日本爆食人菌疫情...台大醫：像肌肉被吃了 籲6大族群注意

相關新聞

3大案委綠批蔣萬安忙著推責任 北市府反嗆：亂噴口水

民進黨立委蘇巧慧昨批評台北市長蔣萬安，指虐童案、台智光案以及造成2死的寶林茶室食安案爭議，3件大事都證明蔣萬安率領的台北...

淡北道路說明會用8度被退的舊資料 議員批：敷衍了事

淡北道路工程爭議不休，繼上月28日雙北舉辦北投說明會後，29日北市交通局再度與新北市府在士林區召開說明會，但各界疑慮未解...

18歲生追尋阿公鐵工技藝 克服肌肉痛技能賽今奪金

第54屆全國技能競賽青年組分區賽今閉幕，勞發署桃竹苗分署奪27金31銀24銅54優勝63佳作的優異成績，其中，18歲就讀...

王鴻薇提「捷運大同線」 蔣萬安：民汐線4月提報中央

立委王鴻薇與台北市副議長葉林傳大同區聯合服務處今天開幕，宣示提案「捷運大同線」政見，要真正翻轉西區。台北市長蔣萬安下午受...

台北「捷運大同線」有望？捷運局：綜合規畫準備送中央

國民黨立委王鴻薇與北市副議長葉林傳今天大同區聯合服務處開幕，宣示提案「捷運大同線」政見，盼能增加人流，翻轉西區。北市捷運...

春季到苦楝綻放淡紫色小花 新北推2處公園就近欣賞

春季到來，除了櫻花盛開，也正是苦楝樹開花季節。苦楝樹的花瓣呈淡紫色，還會散出似洋玉蘭的香味，新北市景觀處推薦中和四號公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。