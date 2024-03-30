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3大案委綠批蔣萬安忙著推責任 北市府反嗆：亂噴口水

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照

民進黨立委蘇巧慧昨批評台北市蔣萬安，指虐童案、台智光案以及造成2死的寶林茶室食安案爭議，3件大事都證明蔣萬安率領的台北市政府總是忙著推責任，心中想的只有自己會不會受傷。對此，北市府副發言人郭音蘭反嗆「亂噴口水」、政治操作，連中央都說台北市的處理節奏沒有慢，中央立法權卻甘為側翼，令人遺憾。

郭音蘭表示，連衛福部長薛瑞元、政次王必勝都說台北市的處理節奏沒有慢，北市政府已多次於記者會澄清說明，且是否是食物中毒事件，必須依照中央立法者才有權修訂的中央法規，來確認事件是否跨過「食物中毒」門檻；此外，從衛生、法務、社政、警政，各局處全面推行各項因應措施。

郭音蘭說，寶林茶室事件當中，面對的是台灣史上第一次米酵菌酸的食物中毒，雖然非常罕見，但市府團隊絕不鬆懈，持續轉動，事發後，台北市政府相關局處立即積極採取行動，全力提供受害者必要協助，請立法委員不要在如此重大意外上刻意打口水戰，急著進行政治操作，混淆視聽，誤導民眾。

另外，民進黨立委吳思瑤在臉書發文批評「中央負全責成了唯一的保命SOP」、「千錯萬錯都是民進黨的錯」，北市府副發言人郭音蘭表示，非常遺憾吳思瑤扭曲事實、眼前永遠摘不下藍綠濾片而錯視民生大事為政黨攻訐。

郭音蘭表示，吳委員散播錯誤資訊才是「鐵一般的事實」，錯誤不會因為她「再講一次」就成真，她至今不改的所謂通報時序不僅少了脈絡、時間點更有錯，中央在3月24日就已接獲通報，這是連薛瑞元以降的衛福部官員都承認的事實，這也顯示吳委員對於衛政體系的外行。

郭音蘭說，第一起案例在新北市就醫後，新北市於3月24日在中央與台北共同的平台上通報，台北與中央同時得知，也因此北市府3月24日當天即刻稽查，並在隔天將彙整稽查結果再次通報中央。

郭音蘭表示，這就如同在line的群聊中，台北與中央3月24日同時收到並已讀新北的通報訊息，台北不會「複製貼上重複通報訊息」，而是當天就稽查、並將稽查結果彙整後更新通報，這才是有效的衛政回報體系所應有的機制。

她說，吳思瑤的言論，對於地方與中央在第一線的努力的公務同仁都不公平，更顯得自己的民主素養「失靈、失能、外加失了魂」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
立委蘇巧慧（圖）報系資料照
立委蘇巧慧（圖）報系資料照

北市 民進黨 蔣萬安 食物中毒

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