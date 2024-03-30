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淡北道路說明會用8度被退的舊資料 議員批：敷衍了事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
淡北道路工程爭議，繼上月28日雙北舉辦北投說明會後，昨天北市交通局再度與新北市府在士林區舉行說明會。圖／議員林延鳳提供
淡北道路工程爭議，繼上月28日雙北舉辦北投說明會後，昨天北市交通局再度與新北市府在士林區舉行說明會。圖／議員林延鳳提供

淡北道路工程爭議不休，繼上月28日雙北舉辦北投說明會後，29日北市交通局再度與新北市府在士林區召開說明會，但各界疑慮未解，現場依舊砲聲隆隆。議員林延鳳質疑，新北市府不只在會中繼續引用被北市府第八度退回的「過期」交維舊資料，對於各界關注之分流重點「關渡新橋」進度依舊無交代。

她說，場會議是「為開而開」、「做交代敷衍了事」，且拿被北市退回之舊資料繼續說明，二場說明會雙北皆無府級長官與會，完全展現市府的傲慢與不尊重地方意見的心態。

北市交通局指出，淡北道路經中央核定，現新北端已開工；台北端將於施工交維計畫通過後，始能施工。為減輕施工交通衝擊，會嚴格把關審查新北所提交維計畫，也已著手啟動辦理士林北投區整體交通規劃。淡北道路通車後，台北市會控管進入大度路車流，維持D級服務水準，降低交通衝擊。

林延鳳表示，之前淡北道路北投說明會，在地居民已不接受新北市府提出的方案，沒想到1個月後的士林說明會依舊用幾無變化的同1分方案，唯一改變的是施工交維分流納入「中央北路二段257巷」，但那是沿著水磨坑溪的單線巷道，是在地關渡平原務農者才會走的田間小徑，根本沒辦法分流。

此外，說明會在士林區召開，雙北官員卻未對士林區之影響評估提出說明，毫無誠意，且不僅關渡新橋無進度，過一個月後的北市版簡報竟消失不見、隻字未提「看來凶多吉少」；捷運淡水信義線上午尖峰班距從5分半加密至5分15秒，更是去年就已提出，被地方質疑根本毫無分流誘因的「舊貨」。

當地里長也有不同聲音，與會的北投區立農里長潘建榮認為，新北市府過去只派科長、股長溝通，昨派交通局副局長，但仍請官員們對地方所受衝擊應感同身受；北投里長聯誼會長、榮華里長何漢清也說，北市端施作應待淡江大橋、關渡新橋完工後再為思考，並要求市長蔣萬安於今年度里長座談會正式回覆

另外，北市府為保護茄苳樹，引用環評報告否定「大度路銜接洲美快速道路」，士林區義信里長許立丕認為樹木固然重要，但「應先照顧人的需求」。

北市議員林延鳳出席淡北道路工程士林區說明會。圖／台北市議員林延鳳提供
北市議員林延鳳出席淡北道路工程士林區說明會。圖／台北市議員林延鳳提供

北投 淡水信義線

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