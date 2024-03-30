華江橋下橋分隔島才3個月被撞爛2次 交通局曝維持目的

華江橋是連接新北板橋與北市萬華的重要橋梁，尖峰時段車流量大，其中往板橋下橋處的實體分隔島，日前又遭車輛撞毀，今年才過3個月，此處已發生2起交通事故，居民向民代陳情，盼改畫標線減少車禍。交通局表示，分隔島目的即強制車輛勿到下橋段才變換車道，經評估維持現有分隔島，另會盡快復舊分隔島褪色的黃黑漆，以提升辨識。

有民眾向立委葉元之反映，華江橋下橋處、往文化路和長江路有一處分隔島，近一年已看到3到4次汽車撞上分隔島，狀況都滿嚴重，若將該處分隔島取消，改畫設槽化線，是否能多保障人民生命安全。

經警方統計，該處自2022年迄今共發生4件交通事故，分別為2022年3月9日、2023年12月30日、2024年1月14日及2024年3月20日。

交通局表示，目前已於華江橋上游處繪設約100公尺雙白線及槽化線，分流兩行向車流（往文化路、往長江路），分隔島目的即強制車輛勿到下橋段才變換車道，若以標線部分處理，易有違規變換造成安全跟路段順暢問題，故經評估維持現有實體分隔島。

養工處指出，分隔島上褪色的黃黑色漆將復舊提升辨識度，預計在2周內完成。

交通局表示，另為提升華江橋下橋往板橋方向，路口行人安全及兼顧紓解效率，增設行人早開時相供跨越文化路行人先行，另考量該路口左轉往華江橋方向車流佔比逾7成，故於行人早開時相開放車輛可紅燈左轉上華江橋，讓左轉車流與行人動線互不干擾。