蔡庭榕接新北法制局長 洪玉玲掌體育局

新北市體育局長由洪玉玲接任。圖／新北市人事處提供 新北市政府昨發布人事調整，法制局局長由曾任中央警察大學國境警察學系教授兼警政管理學院院長蔡庭榕接任，體育局局長則由原體育處長、現任代理局長洪玉玲接任，人事命令於4月1日生效。

蔡庭榕今年66歲，曾任中央警察大學教授、副教授、管理學院院長、行政院訴願審議委員會委員等職務，也出版過許多論著。人事處表示，將借重其豐富的法學素養及實務案例經驗，協助市府防弊與風險控管等。

體育局現任代理局長洪玉玲直接接任新任局長，其歷任新北市體育處長、副處長、職業訓練中心主任、新聞局專門委員等職務，對新北市政及體育政策發展熟稔，且2023年獲選行政院模範公務人員。

未來會將重點投入建構運動選手培育體系、規畫單一行政區第二運動中心，及評估增設社區小型運動聚點等，擴增新北體育運動量能。

洪玉玲表示，體育處升格為體育局，所有組織編制或行政，她都有參與，現階段必須把第一棒做好，健全制度跟組織。體育局施政目標包含運動環境規畫、第二運動中心期程、運動人才培育、軟硬體建設帶動運動產業蓬勃發展等等，都是接下來要努力的方向。