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未滿18歲無照駕駛嚴重 北市提解方

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市未滿18歲無照駕駛多，警方加強查緝。示意圖／北市交通大隊提供
北市未滿18歲無照駕駛多，警方加強查緝。示意圖／北市交通大隊提供

無照駕駛問題層出不窮，又以高中職階段最為嚴重，台北市去年未滿18歲無照駕駛違規為1834人次，教育局赴3校進行交通安全教育並且出列考題，北市府昨辦交通會報，專家建議北市府將機車沒收，凸顯車主責任，研考會也認為，應納入警政、社會局等從源頭防範。

教育局統計，北市未滿18歲無照駕駛違規人數，以3所高中職進修部學生為多，人數分別為121人、90人、65人。細部分析，無照駕駛騎乘機車的理由，34%為同儕影響、33%為工作需要、25%為通學需要。機車的來源則是家長提供居多為31%、自己購買25%、自行偷騎20%、同儕借騎17%。

教育局去年到3校、48班次、915人次進行強化交通安全教育課程，內容包含交通法規、意外事故預防處理、生命教育等，提升學生的安全意識，課後也會實施測驗。

教育局統計，上課前平均分數為68分，上課後分數為80分，前年無照違規從1992人次，下降到1834人次，會繼續辦課程，同時與新北、基隆、桃園、宜蘭分組，交互提供名冊勾稽，違規學生能有後續完整輔導。

昨天交通會報中，專家委員們提到，交通安全課程要強調罰則重、提供車輛者也會連帶責任，「尤其法條中有得以沒入，因此建議北市府將機車沒收，凸顯車主相關責任」。

同時，教育內容除了呼籲戴安全帽、學習煞車之外，也要有北市道路風險評估、每年造成多少死亡？多少用路人傷亡等觀念，「如果高中沒有交通安全觀念，上大學問題也會更多」。

研考會主委俞振華建議教育局要邀警察局、社會局等跨局處彙整作法，從源頭端去宣導和防範，尤其無照駕駛可能是家庭環境因素，像是輟學、低收入等，屆時相關單位一起配合，才能有效預防。

教育局主秘廖文靜說，課程會有法制面、生命教育，違規學生都會由校內輔導老師了解狀況，家庭宣導同步進行，會請學校一起努力。

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