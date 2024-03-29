影／就是愛淡水 張良一35年影像記錄改變
「考大學時，能填的科系都填淡江」、「即使大三被退學後，我仍舊插班考回淡江」，影像工作者張良一表示，他對於淡水擁有的題材非常感興趣，那邊有著他故鄉員林沒有的景緻，從大學開始，他生活在淡水，將35年的觀察集結成冊，出版了攝影集「淡水張良一」。
透過鏡頭，張良一訴說著心境上的轉折，一幀幀的黑白照片，除了情感上的堆疊外，也記錄著消失的景色，從大學新鮮人時，對於河邊、洋樓跟街上的景緻充滿好奇，到後來台北捷運淡水線通車後，各式各樣的地景被迫改變，直到後來，用抽離的心態看待，這一切皆讓影像記錄內心複雜的情感。
前北農總經理吳音寧表示，張良一用影像來寫故事，兩人在她任職北農期間有密切的影像合作，紀實攝影文化工作者蕭嘉慶認為張良一用影像深耕台灣，產出了許多優秀的攝影作品是，台灣重要的影像人才。
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