「考大學時，能填的科系都填淡江」、「即使大三被退學後，我仍舊插班考回淡江」，影像工作者張良一表示，他對於淡水擁有的題材非常感興趣，那邊有著他故鄉員林沒有的景緻，從大學開始，他生活在淡水，將35年的觀察集結成冊，出版了攝影集「淡水張良一」。

透過鏡頭，張良一訴說著心境上的轉折，一幀幀的黑白照片，除了情感上的堆疊外，也記錄著消失的景色，從大學新鮮人時，對於河邊、洋樓跟街上的景緻充滿好奇，到後來台北捷運淡水線通車後，各式各樣的地景被迫改變，直到後來，用抽離的心態看待，這一切皆讓影像記錄內心複雜的情感。