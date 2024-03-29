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影／就是愛淡水 張良一35年影像記錄改變

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
「淡水張良一」攝影集是集結攝影師張良一35年來在淡水河邊的影像紀綠。記者黃仲裕／攝影
「淡水張良一」攝影集是集結攝影師張良一35年來在淡水河邊的影像紀綠。記者黃仲裕／攝影

「考大學時，能填的科系都填淡江」、「即使大三被退學後，我仍舊插班考回淡江」，影像工作者張良一表示，他對於淡水擁有的題材非常感興趣，那邊有著他故鄉員林沒有的景緻，從大學開始，他生活在淡水，將35年的觀察集結成冊，出版了攝影集「淡水張良一」。

透過鏡頭，張良一訴說著心境上的轉折，一幀幀的黑白照片，除了情感上的堆疊外，也記錄著消失的景色，從大學新鮮人時，對於河邊、洋樓跟街上的景緻充滿好奇，到後來台北捷運淡水線通車後，各式各樣的地景被迫改變，直到後來，用抽離的心態看待，這一切皆讓影像記錄內心複雜的情感。

北農總經理吳音寧表示，張良一用影像來寫故事，兩人在她任職北農期間有密切的影像合作，紀實攝影文化工作者蕭嘉慶認為張良一用影像深耕台灣，產出了許多優秀的攝影作品是，台灣重要的影像人才。

前北農總經理吳音寧表示，張良一用影像來寫故事，兩人在她任職北農期間有密切的影像合作。記者黃仲裕／攝影
前北農總經理吳音寧表示，張良一用影像來寫故事，兩人在她任職北農期間有密切的影像合作。記者黃仲裕／攝影
紀實攝影文化工作者蕭嘉慶（右）認為張良一（左）用影像深耕台灣，產出了許多優秀的攝影作品。記者黃仲裕／攝影
紀實攝影文化工作者蕭嘉慶（右）認為張良一（左）用影像深耕台灣，產出了許多優秀的攝影作品。記者黃仲裕／攝影
對張良一來說，影像可以紀錄他對農地的觀察，從照片中可以看到他心情的轉折及情感的堆疊。記者黃仲裕／攝影
對張良一來說，影像可以紀錄他對農地的觀察，從照片中可以看到他心情的轉折及情感的堆疊。記者黃仲裕／攝影

北農 淡水

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