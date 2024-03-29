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北市未滿18歲無照駕駛 去年竟達1834人次

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市交通安全會報今針對未滿18歲無照駕駛進行專案報告。記者邱書昱／攝影
台北市交通安全會報今針對未滿18歲無照駕駛進行專案報告。記者邱書昱／攝影

無照駕駛問題層出不窮，又以高中職階段最為嚴重，台北市交通安全會報今天對此專案報告，民國112年未滿18歲無照駕駛違規為1834人次，為此，教育局赴3校進行交通安全教育並且出列考題。會中，專家建議教育強調罰則、沒入機車，研考會也認為，應納入警政、社會局等共同納入防範。

教育局統計，北市未滿18歲無照駕駛違規人數，以3所進修部學生為多，人數分別為121人、90人、65人。細部分析，無照駕駛騎乘機車的理由，34%為同儕影響、33%為工作需要、25%為通學需要。機車的來源則是家長提供居多為31%、自己購買25%、自行偷騎20%、同儕借騎17%。

為此，教育局112年先行到3校、48班次、915人次進行強化交通安全教育課程，內容包含交通法規、意外事故預防處理、生命教育等，提升學生安全意識，課後也會實施測驗，統計上課前平均分數為68分，上課後分數為80分。

教育局說，再以111年無照違規從1992人次，下降到今年的1834人次，因此會繼續辦理課程，同時與新北、基隆、桃園、宜蘭分組，交互提供名冊勾稽，違規學生能有後續完整輔導。

會議中，專家委員們提到，交通安全課程要強調罰則重、提供車輛者也會連帶責任，「尤其法條中有得以沒入，因此建議北市府將機車沒收，凸顯車主相關責任」。

同時，教育內容除了呼籲戴安全帽、學習煞車之外，也要有北市道路風險評估、每年造成多少死亡？多少用路人傷亡等觀念，「如果高中沒有交通安全觀念，上大學問題也會更多。」

研考會主委俞振華建議教育局要邀集警察局、社會局等跨局處彙整作法，從源頭端去宣導和防範，尤其提到無照駕駛可能是家庭環境因素，像是輟學、低收入等，屆時相關單位一起配合，才能有效預防。

對此，教育局主秘廖文靜說，課程會有法制面、生命教育，違規學生都會由校內輔導老師了解狀況，家庭宣導部分也同步進行，會請學校一起努力。

北市 教育局

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