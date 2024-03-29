瑞芳一號舊隧道走過百年 成龍鎮里一大秘境

新北市瑞芳區龍鎮里雖然面積不大，但卻也有著百年隧道和多條登山步道，提及推薦的里內秘境，里長林文清首推「瑞芳一號隧道」，隧道全長不到兩百公尺，走過百年歷史，儘管除役多年仍未被遺忘，不僅是地方居民通行的重要捷徑，也是劇組熱門取景地點；他樂當里民與劇組間的溝通橋樑，避免封路造成居民不便，也促成文化遺址持續發光發亮。

龍鎮里的山區有一間侍奉玉皇大帝的秀崎山指雲宮，就位在秀崎山登山步道入口處，群山環繞居高臨下環伺270度無敵景色，山巒連綿，高低重迭，可以遠眺基隆嶼，茶壺山，指雲宮主委為了美化周邊環境，更是自掏腰包種植多達60棵的吉野櫻，在花開期更是成為另一亮點。不少遊客及登山客，也將指雲宮作為休憩站，成了香火鼎盛的廟宇。

走完登山步道後，里長帶路到一間青年返鄉創業的小店，想吃點不一樣的，可以試試逢甲路上的「義莫pasta」，九年級的小女孩懷抱著夢想，開了屬於自己的店，這家店面雖然不大，但卻有著新鮮好吃的義大利麵，多角化經營還有販售茶飲，而且茶飲都是新鮮現萃，工序毫不馬虎。

里長林文清說，龍鎮里雖然不大，但是人文薈萃，很歡迎遊客可以到里內來走走，用步行的方式深入了解地方，不論是百年舊隧道，秀崎山登山步道，都是很值得走訪。