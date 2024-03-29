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汐止運動場使用久 市議員會勘盼整體規畫改善

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止的綜合運動場使用率很高，新北市議員張錦豪今(29)日就邀集公所等相關人員現場會勘，希望進行整體改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止的綜合運動場使用率很高，新北市議員張錦豪今(29)日就邀集公所等相關人員現場會勘，希望進行整體改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止的綜合運動場使用率很高，不管假日還是平日，都有許多民眾前來健走、跑步，也有許多小朋友會來使用，但是時間久了，運動場的跑道、步道和看台等，都有需要修繕的情況，因此新北市議員張錦豪今日(29日)就邀集公所等相關人員現場會勘，希望進行整體改善。

因為汐止多雨，常導致泥濘民眾不方便使用，也將規畫建置排水系統，以及改善運動場外圍的步道和跑道，並計畫將中央草皮建置成標準的足球場地，期盼透過整體的規劃，讓運動場有更多的功能性，也讓民眾不論是來跑步運動還是散步，都有舒適又安全的環境。

新北市議員張錦豪表示，可能因為汐止多雨，導致運動場跑道有修修補補的狀況，這時候已經需要做整體的重新規畫，所以有請公所報7千萬元左右的改善計畫，另外沈發惠委員也在中央做足球場地和各種運動項目的爭取，地下的停車場建置也在很久以前就有提出，後續將全力爭取改善。

市議員張錦豪計畫透過整體規畫，一並將看台的座椅等更新，也建議安裝太陽能板來節能，期盼透過改善，讓運動場有嶄新面貌，提供市民朋友更舒適安全的運動休閒環境。

張錦豪 汐止 沈發惠 足球 運動

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