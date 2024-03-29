萬里幼兒園校外教學有創意 觀察石門洞貝殼沙
新北市立萬里幼兒園趁著最近好天氣，舉辦了校外教學的活動，因為是靠海邊的幼兒園，海洋教育課程對學生來說並不陌生，為了要讓孩子們更深入的認識海洋，這次校外教學要走訪石門洞，觀察潮汐、潮間帶以及只有石門洞才有的貝殼沙，讓孩子們發現不同海域的差異。
市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，萬里幼兒園也靠海邊，不過萬里沙灘的沙與石門沙灘的貝殼沙有很大的不同，還有孩子們在潮間帶上觀察水中生物，也發現了許多的寄居蟹，知道沙灘上有許多貝殼是寄居蟹的家，孩子們也學習不要破壞生態，不要把寄居蟹的家帶走。
認識了不同的水域、潮間帶生物以及沙灘，孩子們也在石門洞下開心的舞蹈表演，萬里幼兒園期待透過走出教室的校外教學，讓孩子們能夠有親身感受體驗的五感學習，更要將生活中的大自然知識輕鬆帶回家。
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