快訊

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

寶林茶室中毒案釀2死！周姓廚師無保請回、限制出境出海

地牛翻身！晚間19點11分台東規模4.0地震 最大震度3級

三芝春日祭青春稻陣行 再現農務換工精神

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
二號空間青年培力工作站結合三芝區公所、三芝區農會辦理『梯田春日祭典-青春稻陣行』活動，讓青年走進梯田，認識自己的家鄉。圖／紅樹林有線電視提供
二號空間青年培力工作站結合三芝區公所、三芝區農會辦理『梯田春日祭典-青春稻陣行』活動，讓青年走進梯田，認識自己的家鄉。圖／紅樹林有線電視提供

為實踐三芝農村文化，促進永續發展以及地方共好，二號空間青年培力工作站結合三芝區公所、三芝區農會今(29)日辦理『梯田春日祭典-青春稻陣行』活動，邀請淡江大學文化大學、馬偕醫學院與在地中小學共同參與插秧活動，讓青年走進梯田，認識自己的家鄉。

二號空間青年培力工作站執行長江玉誠表示，插秧活動在三芝區小坑子水梯田區舉行，由於缺乏足夠的農業勞動力，該稻田只有農民陳榮貴與家人辛勤照料，主要產出「阿貴米」。在過去的農村裡，互助是一種常見的現象，農民們彼此幫忙共同耕作收割。不過，隨著時代變遷，這種互助精神逐漸式微，為了讓這份互助精神與農村文化得以延續，這次偕同三芝區農會、公所、在地青農、周邊大學青年，以及在地小學生一起參與這次的插秧活動。活動後也安排品嚐新鮮客家米食-草仔粿，連結三芝的客家文化

三芝區長賴小萍表示，為了促進青年返鄉及參與，積極推動三芝地方創生，復興三芝梯田產業，期待透過這次插秧活動，探索青年共好參與模式，連結新老世代，讓更多年輕參與地方農業。

客家文化 小學生 文化大學 淡江大學 青農

延伸閱讀

三芝櫻花公園馬桶有蛇 新北動保員捕捉野放

三芝吉野櫻綻放倒數 三生步道賞櫻、拔蘿蔔

培力英檢有何不同？由教育部與考生告訴你答案！

國際38婦女節辦講座 大淡水區婦女盼落實性平

相關新聞

25棵行道樹「判死」惹議 新北市府：專家目測核定移除

台灣樹人會與社區居民，不滿板橋第一運動場為改善周邊道路，卻砍伐25棵路樹；今天陳情抗議要求「刀下留命，不要判死刑」。市府...

比利時代表處拜會中市府 盧秀燕盼強化合作交流

比利時台北辦事處長馬徹今天到台中市政府拜會，市長盧秀燕接待時指出，盼能透過各項活動，強化彼此的合作與交流，也希望有機會品...

汐止運動場使用久 市議員會勘盼整體規畫改善

汐止的綜合運動場使用率很高，不管假日還是平日，都有許多民眾前來健走、跑步，也有許多小朋友會來使用，但是時間久了，運動場的跑道、步道和看台等，都有需要修繕的情況，因此新北市議員張錦豪今(29)日就邀集公所等相關人員現場會勘，希望進行整體改善。...

北市未滿18歲無照駕駛 去年竟達1834人次

無照駕駛問題層出不窮，又以高中職階段最為嚴重，台北市交通安全會報今天對此專案報告，民國112年未滿18歲無照駕駛違規為1...

新北市府人事案調整 洪玉玲接任體育局長要健全制度組織

新北市政府今日發布人事調整，法制局局長由前中央警察大學國境警察學系教授兼警政管理學院院長蔡庭榕接任，體育局局長由原體育處...

悠遊卡公司通過陳國君任總經理 等金管會點頭

悠遊卡董事會27日通過總經理委任案，由前北市府顧問陳國君接任；悠遊卡公司表示，還要等金管會點頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。