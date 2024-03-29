三芝春日祭青春稻陣行 再現農務換工精神

為實踐三芝農村文化，促進永續發展以及地方共好，二號空間青年培力工作站結合三芝區公所、三芝區農會今(29)日辦理『梯田春日祭典-青春稻陣行』活動，邀請淡江大學、文化大學、馬偕醫學院與在地中小學共同參與插秧活動，讓青年走進梯田，認識自己的家鄉。

二號空間青年培力工作站執行長江玉誠表示，插秧活動在三芝區小坑子水梯田區舉行，由於缺乏足夠的農業勞動力，該稻田只有農民陳榮貴與家人辛勤照料，主要產出「阿貴米」。在過去的農村裡，互助是一種常見的現象，農民們彼此幫忙共同耕作收割。不過，隨著時代變遷，這種互助精神逐漸式微，為了讓這份互助精神與農村文化得以延續，這次偕同三芝區農會、公所、在地青農、周邊大學青年，以及在地小學生一起參與這次的插秧活動。活動後也安排品嚐新鮮客家米食-草仔粿，連結三芝的客家文化。

三芝區長賴小萍表示，為了促進青年返鄉及參與，積極推動三芝地方創生，復興三芝梯田產業，期待透過這次插秧活動，探索青年共好參與模式，連結新老世代，讓更多年輕參與地方農業。