中華奧會小小英雄運動會5月登場 蔣萬安：想帶3寶參加

2024中華奧會第二屆小小英雄運動會將於5月11至12日在台北和平籃球館登場，今年新增擊劍、射擊、霹靂舞、拳擊、籃球等項目，共12項運動競賽，讓3至6歲的小朋友參加；台北市長蔣萬安上午出席活動報名記者會時表示，希望帶著「二寶」、背著「三寶」一同參加。

蔣萬安也說，希望透過此次活動，向孩童們傳遞奧運精神，使成長過程都能保有勝不驕敗不餒心態、建立面對挫折的韌性，也藉此培養親子運動習慣，將體育風氣向下扎根，持續為國孕育體壇頂尖人才。

北市體育局及中華奧會共同舉辦2024中華奧會第二屆小小英雄運動會，主場館有田徑、羽球、足球、跆拳道及體操；環廊運動體驗除舉重、射箭外，今年還新增擊劍、射擊、霹靂舞、拳擊與籃球。報名網址：https://www.accupass.com/event/2403271043551675761367

中華奧會林鴻道主席指出，4年1度的奧運今年將於法國巴黎舉行，期盼台灣健兒能再斬獲佳績；這次舉辦小小英雄運動會，是希望國內孩童從小養成運動習慣、關心體育賽事，進而鍛鍊健康體魄，也能增進親子感情。今年增設更加多元運動項目，讓孩子們可以廣泛接觸體驗、培養專長興趣，希望藉此種下未來奧運夢想的種子，培育未來體育之星。