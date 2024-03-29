出席新北市忠烈祠春祭典禮 侯友宜：表達最高敬意
新北市忠烈祠今上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，新北市議會、各機關、軍方等代表及烈、義士家屬一同向烈、義士表達最深敬意，侯友宜也向烈士遺族表達慰問，場面莊嚴隆重。
春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團在莊嚴隆重的聲樂中進行，由侯友宜依序向烈士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並透過恭讀祭文表達對烈士為國無私奉獻的感念，隨後向烈士家屬代表遞上慰問品，肯定烈士英勇行為長存於國人心中，烈士家屬也獻上白玫瑰花追思最親愛的家人。
忠烈祠早年為殉職官兵入祀而設，行政院於民國87年將入祀忠烈祠要件擴大到「殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員，或其他依法令從事於公務人員，有冒險犯難執行職務或其他忠烈事蹟」者。
新北市忠烈祠目前供奉早期因各戰役犧牲的國軍及殉難人民計有221位外，近年來增加供奉因執行勤務而不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位，共計242位英勇烈士。
侯友宜表示，3月29日是青年節，也是國家緬懷先烈的日子，今天代表全體市民，藉由隆重的儀式，向為國家犧牲的青衿烈士，及因執行公務而不幸捐軀的手足弟兄們表達最崇高的敬意，更要記取他們無私無畏、保家衛國的精神，將這份信念繼續發揮，讓國家安定繁榮。
忠烈祠現址曾為清法戰爭時滬尾戰役的古戰場，現有建物則是民國64年由日治時期神社改建而成的中國宮殿樣式建築，去年忠烈祠前進行人行道整修工程，並於同年11月底完工，提供民眾安全舒適憑弔緬懷先烈的環境。
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